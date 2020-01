d17f77c310

Internacional Analista Española: "Pedro Sánchez la va a tener difícil porque la derecha será lo más destructiva posible" En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la Doctora en Ciencias Políticas, Paloma Román, analizó lo que será el Gobierno del socialista Pedro Sánchez en España. "Cualquier cuestión que plantee el gobierno de coalición va a ser vista en términos negativos por la derecha", sostuvo la también académica de la Universidad Complutense. Camilo Villa J. Martes 7 de enero 2020 19:55 hrs.

Hay nuevo presidente del Gobierno Español. En su tercer intento, el socialista Pedro Sánchez logró la investidura con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. De esta manera, se terminan meses de inestabilidad política en el país ibérico, en el que hubo, de por medio, dos elecciones generales. El rey Felipe VI ya fue informado formalmente del resultado y, este miércoles, Sánchez jurará ante el monarca, tal como lo han hecho todos sus antecesores. Grandes desafíos le esperan a un Gobierno que, por su naturaleza de centro izquierda, ha apostado sus cartas al área social, en combatir la desigualdad y en superar la polarización política que, actualmente, afecta a España. Sin embargo, no será nada de fácil para el Ejecutivo entrante, pues la derecha ha sido especialmente agresiva con el Gobierno electo. Durante la discusión de investidura, el diputado Pablo Casado del Partido Popular acusó Sánchez de estar rodeado de “terroristas y golpistas”, mientras que su par de VOX, Santiago Abascal, afirmó que el nuevo Gobierno tiene el respaldo nada menos que de ETA. Es esta tensión un punto que se debe tomar en cuenta para la gestión venidera del gobierno ibérico. Así lo piensa la española Paloma Román, Doctora en Ciencias Políticas y académica de la Universidad Complutense de Madrid. Para ella, y viendo el curso de las cosas, la derecha de su país será lo más destructiva posible con el Ejecutivo. “Pedro Sánchez ha conseguido ser Presidente pero lo va a tener muy difícil, porque la derecha no va a colaborar absolutamente en nada, va a ser lo más destructiva posible y, por lo tanto, va a intentar hacer crecer la crispación y la mayor sensación posible de desgobierno. No va a aportar, solamente va a crispar. Eso va a determinar, como es lógico, que la política nacional e internacional tenga en ella un eco, es decir que cualquier cuestión que plantee el gobierno de coalición va a ser vista en términos negativos por esa derecha”. Un hecho que no debe pasar por alto es que el Gobierno de Sánchez es el primero de coalición desde que acabara la dictadura de Francisco Franco en 1975, es decir, va en alianza con un sector que no pertenece al PSOE. En este caso la coalición la conforman socialistas y el conglomerado Unidas Podemos, este último sector es calificado por muchos como “ultra izquierda”. Podemos, liderado por Pablo Iglesias, contará para sí con cinco ministros, entre ellos, un vicepresidente encarnado en el propio Iglesias. Pero ¿cuál será la real influencia de esta izquierda en el Gobierno? Para Román será determinante, sobre todo, en el área social. “No son socios mayoritarios en el sentido cuantitativo pero son imprescindibles, por lo tanto pienso que van a tener un protagonismo que han pedido en el ámbito de los derechos sociales, de hecho, el vicepresidente de Derechos Sociales será Pablo Iglesias y, por ende, no sabemos bien si van a tener una gran capacidad de maniobra pero, desde luego, esa impronta sí que la van a dejar”. Si bien es el área social será por lo que el Gobierno apuesta, el desafío principal ahora en España es superar el conflicto con los independentistas catalanes. En esta materia Paloma Román, si bien reconoce que no hay nada concreto al respecto, ve con mayor esperanza lo que pueda hacer el Gobierno socialista a lo que hizo el anterior de derecha, pues el ex presidente Mariano Rajoy se dedicó a judicializar el problema, mientras que Sánchez y, sobre todo Unidas Podemos, ha insistido en el diálogo político. “En realidad no hay nada concreto, cuando digo que no hay nada concreto tampoco sabemos si es bueno o malo. La opción por el diálogo, la opción por dar una salida política a un problema político -ya que la derecha lo único que hizo fue judicializarlo- por lo menos puede abrir una ventana de esperanza, quizás no se consiga algo concreto, pero por lo menos es ponerse a trabajar en algo más sólido que enviar un problema político al juicio -nunca mejor dicho- de jueces”. Por otra parte, el tema migratorio también ha estado en el tapete durante los últimos años. Si bien Paloma Román reconoce que es un asunto que debe resolverse, no es de los más urgentes para la sociedad española. De hecho, según Roman, el tema migratorio ha sido exaltado por la extrema derecha para atacar al Gobierno de Sánchez y exacerbar los sentimientos nacionalistas. “Ahora mismo no es un problema acuciante para la sociedad española, es la extrema derecha la que la ha puesto sobre la mesa, es la extrema derecha la que la utiliza para favorecer la fiebre nacionalista española frente también a los nacionalismos separatistas. La política migratoria del nuevo gobierno se supone que será más favorable que la del gobierno del Partido Popular pero eso va a dar igual, pues la derecha va a utilizarla, va a ser una especie de munición diaria contra el Gobierno”. El ambiente está crispado en España, de hecho, la investidura de Sánchez fue la más ajustada desde la vuelta a la democracia, pero dos votos de diferencia le bastaron para hacerse con el Ejecutivo. El líder socialista ya sorteó su primer escollo, sin embargo, ahora enfrentará el desafío más importante: gobernar.

