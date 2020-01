e7e0c3089a

Cultura Los ojos de la verdad: el libro que ficciona el caso de Nábila Rifo En el libro, el autor Eleodoro Sanhueza reconstruye el caso a partir de documentos periodísticos y judiciales. "Para evitar ciertos problemas, decidí ficcionar, pero sí tiene muchos elementos de la realidad", dijo el escritor en conversación con el programa Semáforo. Martes 7 de enero 2020 16:40 hrs.

Este martes, en conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, el escritor y académico radicado en Aysén, Eleodoro Sanhueza, se refirió a su última publicación: Los Ojos de la Verdad (Planeta). El libro está inspirado en el caso de Nábila Rifo, quien en 2016 fue brutalmente golpeada por su ex pareja, Mauricio Ortega, perdiendo incluso sus dos ojos. Ese fue el inicio de un caso judicial que, durante su desarrollo, dio cuenta de cómo el machismo estaba impregnado en la sociedad chilena, alcanzando al Poder Judicial y a los medios de comunicación. De esta forma, la publicación propone una historia protagonizada por el periodista Benjamín Pequeño, quien intentará descubrir la verdad de la historia. “Este es un tema muy complejo y me daba miedo relatarlo tal como había sucedido”, dijo el autor, quien para crear el proyecto recurrió a una serie de documentos periodísticos y judiciales. “Intenté en lo posible conversar con Nábila, cosa que no sucedió al principio. Luego, para evitar ciertos problemas, decidí ficcionar, pero sí tiene muchos elementos de la realidad”, añadió. El relato se sitúa en Coyhaique, develando un ambiente lúgubre, marcado por la precariedad. En definitiva, se trata de un sitio olvidado, donde, “todos pueden ser culpables” del crimen. “Hay una verdad policial, pero, por otro lado, también tenemos rumores. La gente dice cosas, inventa cosas. Hay testigos falsos y verdaderos”, comentó el autor, quien siguió de cerca el desarrollo del caso. De acuerdo a ello, el escritor sostiene que el libro decanta en otro tema que va más allá de la historia inicial: el machismo. “Este es un caso en el que por primera vez visualizamos qué tan machista somos los chilenos. Esa justificación de decir, ella se lo buscó, trabajaba en ese ambiente. Ahí empezamos a darnos cuenta de que éramos terribles, que no empatizabamos con nada, que no éramos objetivos, que estábamos contaminados. También hay una visión de un juez que me pareció una aberración”, dijo Sanhueza. Asimismo, comentó que pese a esta arista, el proceso de investigación también fue irregular. “Primero la dirección que dio Carabineros no fue la dirección donde estaba la víctima. Luego, no cercan el lugar, acercan las piedras con las que fue golpeada la víctima. Conversé con testigos que dicen haber pasado a las 7 de la mañana y que había un sólo carabinero en el lugar, o sea, podría haber pasado cualquier cosa, el lugar estaba muy contaminado”, cuestionó el escritor. Eleodoro Sanhueza (Almas en el río y Sombras en la lluvia) es profesor, escritor y poeta autodidacta. También ha colaborado en distintos medios escritos regionales. En poesía, ha realizado autoediciones y fue publicado en el libro Selección Nueva Poesía 2005. En 2014 recibió el Premio Regional de Arte y Cultura, otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de Aysén. Imagen principal: elpatagondomingo.cl.

