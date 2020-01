e7e0c3089a

Política Senadores por el NO: RN opta por rechazo en plebiscito constituyente La bancada de senadores de la tienda de calle Antonio Varas señaló que no están dadas las garantías de orden y seguridad para llevar adelante el proceso que permita la redacción de una nueva Carta Magna. Claudio Medrano Martes 7 de enero 2020 16:47 hrs.

En una declaración suscrita por ocho de sus nueve senadores, la bancada de Renovación Nacional en la Cámara Alta adelantó este martes que optarán por el “Rechazo” en el plebiscito programado para abril próximo, considerando el clima hostil y de violencia que, a su juicio, ha perdurado a pesar del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, al que adhirieron en noviembre. En el texto sostuvieron que “concurrimos de buena fe a dicho acuerdo pues pensábamos estar haciendo un aporte a la paz y a la seguridad del país, y al mismo tiempo, dar una respuesta concreta a inquietudes planteadas por muchos ciudadanos”. El senador Andrés Allamand, entregó la postura de la bancada de RN y aseguró que no están dadas las garantías para llevar a cabo un proceso constituyente. “El voto rechazo es el que permite y asegura que los cambios constitucionales que el país necesita se realicen dentro de la institucionalidad democrática, a través de procedimientos conocidos y seguros”, señaló. Esta postura, se suma a la de la Unión Demócrata Independiente, que ya había expresado su decisión de apoyar el No en el plebiscito del mes de abril. A juicio de la presidenta y senadora de ese partido, Jacqueline Van Rysselberghe, señaló que esta opción está sumando apoyos día a día “cuando tienes al frente personas que enarbolan la bandera de la nueva constitución personas que no son capaces de condenar la violencia se hace más difícil avanzar. Yo creo que la opción No cada vez crecerá más”, recalcó. Desde la oposición criticaron la postura que adoptó Renovación Nacional y pidieron que especificaran las causas que los llevaron a tomar esa decisión como sostiene el jefe de bancada del PPD, Ricardo Celis “tienen que ser más precisos, hablando de izquierda radical, de violentistas, de extremistas, criticar al voleo es muy fácil, pero es el gobierno el que tiene que entregar las garantías de seguridad”. Por su parte, el diputado independiente, Raúl Soto, señaló que esta decisión refleja el espíritu de la derecha “ellos nunca quisieron una nueva Constitución, yo creo que la opción de salir a decir que estás en contra es legítima, pero hay que ser transparentes, no le echen la culpa a la oposición. Suscribieron el texto los senadores Andrés Allamand, Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea, José García Ruminot, Rafael Prohens, Juan Castro, y Kenneth Pugh. El senador Manuel José Ossandón se abstuvo de firmar el documento.

