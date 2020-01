Chile se despide de la ATP Cup con derrota ante Serbia

Finalmente el equipo nacional se despidió de la ATP Cup con una derrota, al perder la serie ante Serbia por dos partidos contra uno.

Nicolás Jarry (77 ATP) fue el primero en salir a la cancha para enfrentar a Dusan Lajovic (34 ATP) perdiendo por parciales de 6-2 y 7-6(3) en una hora y 15 minutos de partido.

El primer set fue un trámite para el europeo quien aprovechó todos los errores no forzados que entregó Nicolás y logró quebrar el saque al chileno en dos ocasiones para sellar el primer set a su favor.

El segundo parcial fue una historia diferente, se vio a un Jarry mucho más concentrado, con menores errores y jugando un tenis de fondo mucho más solido, simular al primer set que disputó contra Benoit Paire, sin embargo, pequeñas diferencias en el tiebreak y errores garafales generaron que Dusan se llevara este set y con ello logró cerrar el encuentro a su favor.

Luego fue el turno de Christian Garín (32 ATP) quien jugó ante uno de los mejores jugadores del mundo, Novak Djokovic (2 ATP), perdiendo por un doble 6-3 en 1 hora y 13 minutos de partido.

En el primer set, Garín se mostró errático cediendo su juego de servicio en el cuarto game, donde Nole se aventajó por 3-1. Ambos tenistas mantuvieron su juego de servicio durante la primera manga para así sellar un cómodo 6-3 en favor del europeo en solo 29 minutos de cotejo.

