Medio Ambiente Comunidad del valle del Marga-Marga se declara "en pie de guerra" contra termoeléctrica Los Rulos Esto, luego de la suspensión, por parte del Tribunal Ambiental de Santiago, de la primera audiencia por la acción en contra del Servicio de Evaluación Ambiental con la que se busca invalidar la aprobación del polémico proyecto. Tomás González F. Miércoles 8 de enero 2020 19:10 hrs.

Este miércoles, en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, se debía llevar a cabo la primera audiencia con los alegatos de la defensa de las comunidades de Limache, Villa Alemana y Quilpué, en el proceso que busca invalidar la aprobación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Termoeléctrica Los Rulos, proyecto que se pretende instalar en el sector de Los Laureles, en una zona de transición de la reserva de la biósfera La Campana – Peñuelas. No obstante, la audiencia fue suspendida horas antes de la citación, luego de que uno de los ministros -Alejandro Ruiz- se excusara por motivos de salud. La suspensión de los alegatos no fue bien recibida por las organizaciones medioambientales de la zona, quienes habían llegado hasta la sede en Morandé 360 para seguir de cerca el proceso. Desde ahí, las agrupaciones no escondieron su desazón por la decisión del Tribunal Ambiental y criticaron el no haber podido iniciar un proceso que esperan desde hace años. Fue el vocero de la agrupación Villa Alemana Sin Termoeléctricas, Diego Muñoz, quien expresó los reproches de las diversas organizaciones que llegaron hasta Santiago. “Una muestra más de que el Estado no está en la parada (sic) de defender a la ciudadanía y defender a nuestras áreas verdes de los conflictos ambientales que enfrenta el país. Si no que, por el contrario, demuestra un flojo interés por estas causas y un flojo interés por hacer cumplir su misión”, lamentó el vocero de Villa Alemana Sin Termoeléctricas. “Dejar en claro que la comunidad del Valle del Marga Marga está en pie de guerra, va a estar aquí cuantas veces sea necesario y vamos a llegar a las últimas consecuencias, sea por esta vía o por otra. Es decir, el proyecto Termoeléctrica Los Rulos no va a ir, por más que los tribunales ambientales tomen estas decisiones“, criticó Muñoz. Desde 2017, la aprobación de la termoeléctrica Los Rulos viene generando un fuerte rechazo tanto dentro de las comunidades aledañas al sector de Los Laureles, como en las distintas organizaciones de defensa del medio ambiente instaladas en el lugar. Las críticas apuntan tanto al proceso de evaluación como al proceso de aprobación de este proyecto, en donde han evidenciado distintas irregularidades relativas al Estudio de Impacto Ambiental que se llevó a cabo previo a la aprobación del proyecto por parte del SEA. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el vocero de la organización Libre de Alta Tensión, Joel González, explicó que el Estudio de Impacto Ambiental realizado carece de información relevante que garantice la seguridad de los habitantes de la zona, por lo que esperan que el Tribunal Ambiental desestime el estudio e inhabilite la Resolución de Calificación Ambiental otorgada. “Aquí vemos una vulneración del artículo 15 bis de la Ley 19.300 de Medio Ambiente, donde se establece claramente que si un estudio de impacto ambiental carece de información relevante o esencial que permita una correcta evaluación de los perjuicios de este proyecto, estos estudios de impacto ambiental deben ser retirados del SEA“, explicó González. “Así lo manifestó la Seremi de Salud en su momento, María Graciela Astudillo, solicitando el retiro de este estudio de impacto ambiental porque no garantizaba tener información para una correcta evaluación”, agregó. “El director del SEA de ese momento, lo que hizo fue que, a pesar de esa información que era relevante, recomendó al consejo evaluador su aprobación. Eso es una falta“, sentenció el vocero de Libre de Alta Tensión. Así también, las organizaciones que se hicieron presentes en el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago señalaron que otro de los puntos en cuestión tiene que ver con el Plan de Compensaciones y Mitigaciones que exigía la Resolución de Calificación Ambiental otorgada en 2017. Pese a que el plazo para entregar este plan eran seis meses, hoy, a casi tres años de la fecha, aún no ha sido presentado. Es por esto que ese mismo año 2017, las agrupaciones de la zona entregaron a la Intendencia de Valparaíso más de mil cartas de personas que se manifestaban en contra de la termoeléctrica. En ese sentido, la vocera de la ONG Pulmón Verde Quilpué, Paloma Valenzuela, agradeció el apoyo de los vecinos de la comunidad en la lucha que vienen dando las organizaciones desde hace tres años, e hizo un llamado a mantenerse en su rechazo al proyecto. “Hacer un llamado a la comunidad, un llamado a cada persona que entiende que estos conflictos afectan nuestra salud y afectan nuestra tierra, necesitamos seguir levantándonos“, invitó la dirigenta de Pulmón Verde Quilpué. “Esto, que nosotros estemos acá, es resultado de años de movilización, es el resultado de la determinación de muchos dirigentes y muchos ciudadanos que han decidido hacerse cargo y hacer el frente a la defensa de los territorios, de la vida, a la recuperación de los bosques, la recuperación del agua y la recuperación, más importante aún, de la dignidad de cada uno de nosotros”, sostuvo Valenzuela. Fue esta movilización en contra de la termoeléctrica Los Rulos la que hizo que, después de varios intentos de acercamiento, los municipios locales se hicieran parte del proceso en el Tribunal Ambiental. El alcalde de Villa Alemana confirmó que dicha municipalidad se sumó a los alegatos, y así también lo hicieron los de Limache y Con-Con. Cabe recordar que el proyecto Termoeléctrica Los Rulos es impulsado por la empresa Inkia Energy Chile y pretende instalar en 34 hectáreas del sector de Los Laureles de Limache una termoeléctrica con un costo superior a los 590 millones de dólares.

