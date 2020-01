4ecc739966

Nacional Senador Chahuán por rechazo a nueva Constitución: "Es un no propositivo" En la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario comentó la decisión de su bancada de apoyar la opción de "No" en el próximo plebiscito de nueva Constitución. "No podemos ser condescendientes con la violencia", afirmó. Diario UChile Miércoles 8 de enero 2020 13:12 hrs.

Luego de que este martes ocho de los nueve senadores de Renovación Nacional declararan que optarán por la opción del rechazo a una nueva Constitución en el plebiscito de abril, los legisladores fundamentaron y defendieron su decisión explicando que esta se debe a la situación de violencia que enfrenta el país. En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador Francisco Chahuán, miembro de la bancada y quien adhirió a esta decisión, señaló que en este caso se trata de un“no propositivo”. “Es un no distinto al de José Antonio Kast, un no distinto al de los que quieren mantener un statu squo, un no para el cambio. Es un no programático”, dijo. “Un no que cree en los cambios en la nueva Constitución, que cree que hay que pasar de un sistema hiperpresidencialista a un régimen semipresidencial, con mayor contrapeso entre el Ejecutivo y el Legislativo y un mayor control ciudadano en la actividad pública. Un no que quiere terminar con los abusos y eso implica avanzar en la creación de un ombudsman como defensor de los derechos del pueblo”, agregó. Sin embargo, según explicó el senador, si bien desde su bancada creen en las transformaciones, consideran que estas se pueden dar a través de la actual institucionalidad con reformas constitucionales para zanjar las demandas de la ciudadanía. Así, manifestó que muchos proyectos ya avanzan en esa línea y que hay otros que se pueden presentar, pues con el contexto de violencia actual, no les parece que un órgano constituyente sea la mejor opción. “El actual nivel de violencia de desorden público no hace posible que eso se logre a través de un órgano constituyente que tenga barras bravas a fuera, en definitiva, para los efectos de presionar la votación”, comentó. Junto a ello dijo que “cuando un grupo se siente dueño de un bien nacional de uso público e impide el libre ejercicio en la plaza y pretende dañar el patrimonio del país, hay impunidad total”. “No podemos ser condescendientes con la violencia”, afirmó. El legislador destacó que desde su bancada han estado siempre a favor del cambio, pero ya que el acuerdo constitucional no mejoró la situación de orden público en el país, han concluido que aprobar la nueva Constitución para la posterior formación de una convención mixta o constituyente no es un buen camino. Finalmente, el senador Chahuán hizo un llamado a la oposición a cambiar su postura ante la crisis: “No ha habido voluntad en los de al frente, menos hoy. La oposición está enfrascada en provocar particularmente interpelaciones parlamentarias y acusaciones constitucionales cuando en definitiva están perdiendo un tiempo de deliberación política para hacer cargo de la agenda social”, sostuvo. “Tenemos una oposición que busca sacarle hasta la última punta al lápiz de ventaja política, cuando estamos viendo que no hay condena o que es ambigua ante situaciones como las ocurridas con la PSU”, dijo el parlamentario. Ante esto, hizo un llamado a que se deje el espectáculo mediático para hacerse cargo de las situaciones que enfrenta el país.

