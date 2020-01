9c487d2611

Gabriel Ascencio y copamiento en Plaza Baquedano: "Guevara se lavó las manos" La acusación constitucional contra el Intendente Metropolitano debe ser votada en Sala el próximo jueves 23 de enero. Diario UChile Jueves 9 de enero 2020 17:06 hrs.

Este jueves, en una nueva sesión de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el Intendente Metropolitano, Felipe Guevara, el diputado y jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio realizó una extensa intervención argumentando las razones de la acción constitucional intentada contra la autoridad designada por el presidente Piñera tras la salida de Karla Rubilar para tomar la vocería en La Moneda El diputado fue categórico al responder los dichos de Catalina del real (RN) quien acusó a la oposición de utilizar la herramienta constitucional como último recurso de fiscalización. “Aquí no estamos juzgando a nadie”, sostuvo Ascencio durante la reunión de la mañana de este jueves, “solamente, ver si damos la admisibilidad a o no, para que esta acusación pase o no al Senado. No hay un orden de prelación, que diga que primero es la interpelación, una comisión investigadora y, terminado todo eso, avanzamos hacia una acusación constitucional”, aclaró el jefe de bancada falangista. “Se puede presentar en cualquier instancia y cuando estimemos conveniente, porque es una de las principales facultades de los diputados para fiscalizar los actos de gobierno”, añadió Ascencio. Respecto de los informes de distintas organizaciones de derechos humanos que cuestionaron la llamada estrategia de copamiento utilizada por Carabineros de Chile, el congresista explicó que la aplicación de ésta implica un incumplimiento del Estado de Chile a diversos tratados internacionales. “Hasta la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó públicamente esta estrategia de copamiento, por lo que el Estado, al aplicarla incurre en una inconvención. O sea, no se respeta lo que este país firmó”. El representante del distrito 26 en la Cámara Baja criticó duramente la actuación de Felipe Guevara en su rol como autoridad metropolitana. “Guevara se lavó las manos cuando afirmó que la prerrogativa de copamiento es de exclusiva responsabilidad de Carabineros, siendo que su autoridad mandata a la institución policial” aseveró Ascencio. Finalmente, el legislador llamó a la comisión a decidir si el Intendente transgredió o no los principios de nuestra Constitución. “Es una acusación que tiene un solo capítulo, relativamente simple, y ustedes van a tener que decidir si se infringió o no la Constitución, respecto del derecho a reunión pacífica”. De acuerdo a lo señalado por el libelo acusatorio, Felipe Guevara habría incurrido en la infracción del Artículo 5, inciso segundo, en relación al Art. 19, N° 12 “Libertad de Expresión” y el N° 13 “Derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas” contemplados en la Carta Fundamental.

