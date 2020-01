444eecd5fa

Nacional Política La soledad de Mario Desbordes: diputados RN se cuadran para rechazar nueva Constitución Fue la diputada Catalina del Real quien dio a conocer la decisión de sus colegas, que si bien no son la totalidad, sí representan más de la mitad de la bancada de Renovación Nacional. Diario Uchile Jueves 9 de enero 2020 17:31 hrs.

Ya no son solo los senadores, ahora también son los diputados, pues la mayoría de los legisladores de Renovación Nacional (RN) anunciaron, este jueves, que rechazarán una eventual nueva Constitución para Chile. De esta manera, gran parte de los parlamentarios RN se desmarcaron del presidente de la colectividad, Mario Desbordes, quien ha sido uno de los mayores promotores de la opción sí en el venidero plebiscito para cambiar la actual Carta Fundamental. Fue la diputada Catalina del Real quien dio a conocer la decisión de sus colegas, que si bien no son la totalidad, sí representan más de la mitad de la bancada de Renovación Nacional. “Nosotros somos 21 totalmente de acuerdo por el rechazo, hay ocho diputados que están por el sí, y hay siete diputados que están en un proceso de reflexión personal, que van a ir a sus distritos, van a conversar con sus consejeros y van a tomar esa decisión pero, entre líneas, la mayoría de ellos nos ha dicho entre líneas que también se unirán a la opción rechazo”. Según el diputado Diego Paulsen, la decisión de los parlamentarios está basada en el tiempo que tardaría redactar una nueva Constitución pues, en teoría, serían dos años, lo que a su juicio es mucho tiempo considerando que los cambios se deben hacer lo antes posible, cambios que propone, se realicen a través de modificaciones a la actual Carta Fundamental. “Desde Renovación Nacional esto no es nuevo, RN siempre ha planteado cambios a la Constitución, ustedes pueden ver las que propuestas de RN han estado sobre la mesa siempre, nuestro ex presidente Carlos Larraín siempre ha estado buscando acuerdos con la oposición para poder transformas esta Constitución. Sabemos que necesitamos hacer cambios, los cambios tienen que ser ahora, la posición que nosotros tomamos es que vamos a rechazar el plebiscito del 26 de abril con la finalidad de poder transformar nuestra Constitución inmediatamente, no podemos esperar dos años para poder avanzar en mejorar las pensiones, la salud, el empleo, y es ahí en donde nosotros queremos hacer hincapié”. En ese mismo sentido, el diputado Diego Schalper apeló al gasto que significaría establecer una nueva Constitución y al manejo que harían los partidos políticos para elegir a los representantes en una eventual convención constituyente. “La pregunta que se tienen que hacer los chilenos el 26 de abril es ¿estamos dispuestos a embarcarnos en un camino que parte desde una hoja en blanco, que parte de la premisa que hay que refundar Chile, que hay que construir una nueva institucionalidad que, además hay que financiarla con todo el gasto que eso significa? Y le quiero dar una mala noticia a los chilenos: lo más probable es que quienes formen parte de esa convención constituyente van a ser personas que ya han estado vinculados a la política, porque lo más probable es que los partidos va a presentar personas que ya han estado vinculadas a la política”. Con la decisión tomada por los parlamentarios RN se abren nuevas diferencias al interior de la derecha. Pues si bien la UDI ya se uniformó en torno al rechazo a una nueva Constitución, en RN aun hay diferencias internas respecto del tema, al igual que en Evópoli, partido que ya ha dado indicios de tener divisiones a en sus filas.

