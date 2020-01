6ac2a750b9

9c18c823f1

Política Senador Latorre se desmarca de ley ‘antisaqueos’: “No va a solucionar ningún problema” Este lunes, en el Senado, se llevará a cabo la votación en particular del polémico proyecto que busca tipificar como delito la alteración del orden público mediante la ejecución de actos de violencia. Tomás González F. Domingo 12 de enero 2020 8:49 hrs. Compartir

Luego de un fugaz paso por la Comisión de Constitución del Senado, este lunes pasará a Sala para su votación el proyecto de ley conocido como “Antisaqueos”, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y que, además, agrava las penas aplicables en dichas circunstancias. La iniciativa presentada inicialmente en la Cámara de Diputados por parlamentarios de la Democracia Cristiana y Renovación Nacional ya fue aprobada en general por el Senado, por lo que ahora se llevará a cabo su votación en particular. Pero dentro del articulado hay un punto que ha generado división dentro de quienes se han opuesto a la iniciativa y tiene que ver con la tipificación y el aumento de penas por el delito de saqueo. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se manifestó en contra de este punto, señalando que durante la tramitación en el Congreso se agregaron indicaciones que alejan al proyecto de su fin original. “Creo que se aprovecharon de meter, de contrabando digamos, otros tipos penales que criminalizan formas de protesta social. Esa es mi crítica política de fondo a ese proyecto de ley, porque sanciona y mete todo en un mismo saco“, sentenció el parlamentario del Frente Amplio. “Temas de desórdenes públicos como pudieran ser barricadas o cortes de camino, que uno podría considerar como desórdenes públicos, los mete en un mismo saco y aumenta penas, endurece castigos y lo mezcla con el tema de los saqueos que, además, es un delito contra la propiedad”, añadió Latorre. Es por esto que el único representante del Frente Amplio en el Senado calificó éste como un mal proyecto, en tanto abarca delitos que no necesariamente tienen que ver con desórdenes públicos, como aquellos en contra de la propiedad, y los incluye dentro de la legislación. En ese sentido, Latorre acusó una intencionalidad política por parte del sector oficialista, con el objetivo de criminalizar las manifestaciones y el descontento social. “Es una medida de corte de populismo penal que no va a solucionar ningún problema, que no va a ser efectiva y que lo único que va a hacer es entregarle más atribuciones para empoderar a las fuerzas policiales y de orden, que hoy día están reprimiendo muy fuertemente en las calles a protestantes”, dijo el senador de RD. “Por lo tanto, no estoy de acuerdo, en este contexto, de dar esa señal política, que es lo que un sector o tal vez mayoritariamente, se quiere hacer”, agregó. En esa línea, el senador frenteamplista criticó la inconsecuencia que para él reviste el plantearse con dureza en contra de los delitos hacia la propiedad privada y, al mismo tiempo, desconocer los de carácter económico o “de cuello y corbata”. Sobre su votación este lunes, Latorre aseguró que aún está en análisis. “Hay un aumento de penas, hay una mirada punitivista y además con un celo excesivamente protector de estos delitos contra la propiedad, cuando al mismo tiempo en la sociedad y en el mismo sistema político hay una actitud laxa respecto de los delitos de cuello y corbata u otros delitos económicos. Entonces, esa señal no me parece“, sostuvo el parlamentario. “Estoy analizando cómo voy a votar en específico en ese artículo, lo demás tengo la convicción de que voy a votar todo en contra“, afirmó Latorre. Así, este lunes se llevará a cabo la votación en particular del proyecto de ley “Antisaqueos”. Cabe recordar que su tramitación en la Cámara de Diputados no estuvo exenta de polémica, luego de que varios diputados del Frente Amplio entregaran su voto favorable a la idea de legislar el proyecto y luego se arrepintieran. Finalmente, la iniciativa fue aprobada en su primer trámite por 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones. Imagen principal: ATON.

Luego de un fugaz paso por la Comisión de Constitución del Senado, este lunes pasará a Sala para su votación el proyecto de ley conocido como “Antisaqueos”, que modifica el Código Penal para tipificar como delito la alteración de la paz pública mediante la ejecución de actos de violencia y que, además, agrava las penas aplicables en dichas circunstancias. La iniciativa presentada inicialmente en la Cámara de Diputados por parlamentarios de la Democracia Cristiana y Renovación Nacional ya fue aprobada en general por el Senado, por lo que ahora se llevará a cabo su votación en particular. Pero dentro del articulado hay un punto que ha generado división dentro de quienes se han opuesto a la iniciativa y tiene que ver con la tipificación y el aumento de penas por el delito de saqueo. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, se manifestó en contra de este punto, señalando que durante la tramitación en el Congreso se agregaron indicaciones que alejan al proyecto de su fin original. “Creo que se aprovecharon de meter, de contrabando digamos, otros tipos penales que criminalizan formas de protesta social. Esa es mi crítica política de fondo a ese proyecto de ley, porque sanciona y mete todo en un mismo saco“, sentenció el parlamentario del Frente Amplio. “Temas de desórdenes públicos como pudieran ser barricadas o cortes de camino, que uno podría considerar como desórdenes públicos, los mete en un mismo saco y aumenta penas, endurece castigos y lo mezcla con el tema de los saqueos que, además, es un delito contra la propiedad”, añadió Latorre. Es por esto que el único representante del Frente Amplio en el Senado calificó éste como un mal proyecto, en tanto abarca delitos que no necesariamente tienen que ver con desórdenes públicos, como aquellos en contra de la propiedad, y los incluye dentro de la legislación. En ese sentido, Latorre acusó una intencionalidad política por parte del sector oficialista, con el objetivo de criminalizar las manifestaciones y el descontento social. “Es una medida de corte de populismo penal que no va a solucionar ningún problema, que no va a ser efectiva y que lo único que va a hacer es entregarle más atribuciones para empoderar a las fuerzas policiales y de orden, que hoy día están reprimiendo muy fuertemente en las calles a protestantes”, dijo el senador de RD. “Por lo tanto, no estoy de acuerdo, en este contexto, de dar esa señal política, que es lo que un sector o tal vez mayoritariamente, se quiere hacer”, agregó. En esa línea, el senador frenteamplista criticó la inconsecuencia que para él reviste el plantearse con dureza en contra de los delitos hacia la propiedad privada y, al mismo tiempo, desconocer los de carácter económico o “de cuello y corbata”. Sobre su votación este lunes, Latorre aseguró que aún está en análisis. “Hay un aumento de penas, hay una mirada punitivista y además con un celo excesivamente protector de estos delitos contra la propiedad, cuando al mismo tiempo en la sociedad y en el mismo sistema político hay una actitud laxa respecto de los delitos de cuello y corbata u otros delitos económicos. Entonces, esa señal no me parece“, sostuvo el parlamentario. “Estoy analizando cómo voy a votar en específico en ese artículo, lo demás tengo la convicción de que voy a votar todo en contra“, afirmó Latorre. Así, este lunes se llevará a cabo la votación en particular del proyecto de ley “Antisaqueos”. Cabe recordar que su tramitación en la Cámara de Diputados no estuvo exenta de polémica, luego de que varios diputados del Frente Amplio entregaran su voto favorable a la idea de legislar el proyecto y luego se arrepintieran. Finalmente, la iniciativa fue aprobada en su primer trámite por 127 votos a favor, siete en contra y 13 abstenciones. Imagen principal: ATON.