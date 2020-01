2b33d72097

Cultura Chimamanda Ngozi Adichie, escritora nigeriana: "Sí importan las historias que leemos" La autora del texto Todos deberíamos ser feministas inauguró la novena versión del Congreso del Futuro. Durante la actividad, llamó a generar un relato amplio, donde confluyan diversos relatos de la sociedad. "Leer literatura y escuchar historias humanas es incorporar lo que no es nuestro", dijo. Abril Becerra Lunes 13 de enero 2020 18:30 hrs.

Este lunes, la Comisión Desafíos del Futuro inició la novena versión del Congreso del Futuro, instancia que busca generar un diálogo interdisciplinario respecto de los temas que atañen a nuestro presente y porvenir, abordando tópicos como el cambio climático, el feminismo, la inteligencia artificial y los beneficios y daños de la tecnología. Realizado en el Teatro Oriente y bajo el lema “Ideas para un nuevo mundo”, el evento arrancó con una charla magistral de la escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie. La autora del texto Todos deberíamos ser feministas hizo un repaso por su formación como escritora, señalando que muchos de los textos que leyó durante su infancia tenían como protagonistas a hombres y mujeres blancas de ojos azules, que jugaban en la nieve y que bebían cerveza de jengibre. La escritora comentó que, en este sentido, estos relatos permitieron que ella corriera el velo de la representación literaria para desarrollar un interés ligado a las historias de su propio pueblo. Frente a ello, sostuvo que es necesario generar espacios que permitan difundir diversas historias presentes en la sociedad. Esto, con el fin de procurar un diálogo democrático y sin sesgos: “No pensaba que las personas como yo podían estar en los libros”, dijo. “Lentamente, cambié mi percepción mental de la literatura y comencé a escribir historias de personas que se parecían a mi, que comían mangos en vez de manzanas. Esa experiencia me mostró la relevancia de la representación: sí importan las historias que leemos porque sólo ahí podemos entender mejor la diversidad de este mundo tan complejo que tenemos. Aprendí de la literatura que no somos un grupo de huesos lógicos, porque cada ser humano tiene dignidad”, comentó. Para la autora, hoy vivimos el momento propicio para recoger las múltiples historias existentes en la sociedad: sólo así, advirtió, podríamos familiarizarnos. “Para vernos tenemos que crear más espacios y extender las fronteras. Debemos escuchar lo que dicen las personas; primero tengo que entenderte y para entenderte tengo que escucharte”, dijo. “Leer literatura y escuchar historias humanas es incorporar lo que no es nuestro, es imaginar cómo sería la vida a través de los ojos de otra persona y creo que eso es muy importante, porque al hacerlo recordamos que no estamos solos. En palabras de Pablo Neruda, pertenecemos a esta masa increíble de humanidad. No a los pocos, sino que a los muchos”, dijo la escritora. Ideas, debates y movimiento social Durante el Congreso del Futuro se presentarán más de 70 expositores y, como telón de fondo, estará el movimiento social que ha vivido el país desde mediados de octubre hasta ahora. De acuerdo a ello, el senador Guido Girardi indicó que el evento procurará colocar en diálogo las distintas causas del “estallido social”. “El Congreso del Futuro tiene que ver con cómo las desigualdades se transforman en los peores enemigos de la democracia, con cómo evitar los populismos, los quiebres democráticos. También hay algo que se agrega: la velocidad de los proceso de cambio tecnológico, en los que las personas se informan a través de las redes sociales, constituyendo grupos virtuales. Entonces, el Congreso del Futuro es un espacio de reflexión sobre la frontera de los cambios que ocurren en Chile y que son globales”, dijo el parlamentario. Por otro lado, Carolina Torrealba, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, sostuvo que es relevante que el sistema de producción de conocimiento integre otras historias. Frente a ello y en pleno proceso de institucionalización científica, la bióloga manifestó que es urgente acoger el relato de las mujeres investigadoras. “Nuestro sistema de producción de conocimiento no se exime de las falencias que hemos visto en nuestra sociedad. Es más bien parte de ellas. Lo que estamos viendo es cómo podemos mirar y analizar críticamente el sistema de producción del conocimiento para hacerlo más equitativo e inclusivo. El tema de género es fundamental”, comentó, agregando que el Congreso del Futuro favorece el encuentro sin eslóganes. “Es más importante que nunca poder resguardar estos espacios y aprovecharlos en este contexto social”, advirtió la subsecretaria. El Congreso del Futuro también se realizará en otras ocho regiones del país. Magallanes fue la primera zona en ser visitada por los expertos durante este lunes. No obstante, todas las charlas serán transmitidas vía streaming. Más información aquí.

