Política Jacqueline Van Rysselberghe y regular el derecho a reunión: "Ningún sector debiese estar en contra" En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la presidenta de la UDI defendió el anuncio del ministro de Justicia en torno a presentar un proyecto de ley para restringir el derecho establecido en la actual Constitución. Tomás González F. Lunes 13 de enero 2020 18:34 hrs.

Fue el propio titular de Justicia y Derechos Humanos, el ministro Hernán Larraín, quien anunció el trabajo de su cartera en torno a un proyecto de ley que busca regular y restringir el derecho a reunión establecido en la actual Constitución. Establecido en el Artículo 19 N°13 de la Carta Magna, esta norma está hoy en día circunscrita al Decreto Supremo 1.086 de 1983 sobre reuniones públicas, en donde se reconoce “a todas las personas el derecho a reunirse de manera pacífica y sin armas en lugares públicos”. En ese sentido, desde el Gobierno están centrados en que el debate se enfoque en llegar a un consenso respecto de cómo organizar y coordinar el respeto de este derecho, sin que a la vez afecte otros como el libre desplazamiento o el acceso al transporte público. Este lunes, en un nueva reunión del Comité Político ampliado, los presidentes de los partidos de Chile Vamos se refirieron a este anuncio, señalando que, pese a ser importante, no es urgente como sí lo son otros temas. “Hay una serie de reformas que son las prioritarias. Ese tema se abordó, es un tema que está sobre la agenda. No es urgente”, indicó el titular de Evópoli, Hernán Larraín Matte. “Estamos con tantas prioridades legislativas hoy día que creo que el reglamento que está vigente es más que suficiente”, sostuvo, por su parte, el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. No obstante, para la timonel de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, este sí es un tema contingente y que tiene directa relación con el contexto actual del país. En su vuelta a las reuniones del Comité Político -luego del “congelamiento” de relaciones con Chile Vamos-, la senadora conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre su parecer respecto de regular y restringir el derecho a reunión. “El derecho a reunión está garantizado en la actual Constitución y probablemente va a seguir garantizado en la próxima, ya sea si se reforma -ojalá si sólo se reforme y no sea una lista en blanco, como nosotros estamos propiciando-, pero lo que nos parece es que este derecho a reunión está regulado por un decreto de la década del 80, y resulta del todo razonable que esto se pueda revisar. Ya sea a través de un nuevo decreto, ya sea a través de un proyecto de ley, para poder regularizarlo. La realidad hoy día es distinta a la que había en la década del 80. Por lo tanto, lo que va a hacer el ministro hoy día -porque eso lo preguntamos-, es iniciar una serie de conversaciones para ver cómo ajustar lo que se hizo hace un montón de años atrás, con la realidad actual”. Esto fue algo propiciado por su sector, ¿cómo lo ven desde ahí ? “A nosotros nos parece que es extremandamente legítimo el derecho a reunión en los lugares públicos, pero tiene que quedar expresamente establecido que tiene que ser autorizado, sobre todo si ocupa calzadas o si perturba el derecho de los demás al libre tránsito. Tiene que tener algún tipo de autorización. Es decir, no puede ser que haya un juez que diga no, que no es necesario. Entonces ningún sector debiese estar en contra de eso, porque los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos de los demás. Y si bien existe el derecho a la reunión, también existe el derecho a poder trabajar, también existe el derecho al libre desplazamiento, también a una serie de otros derechos que hay que resguardar”. Dentro de Chile Vamos hay quienes dicen que este no es un tema prioritario, ¿qué le parece a usted ? “No lo sé, no lo sé. Pero es contingente. Yo soy de Concepción y en el centro, donde se reúnen, hoy día no queda ni un sólo local comercial que esté en condiciones de sobrevivir en el mediano plazo. Entonces ahí sí el derecho a reunión perturba el derecho a trabajar que tienen las personas”. Entonces ¿a dónde creen que debiese apuntar esta iniciativa ? “Debiese apuntar al tema de las autorizaciones, que no sea en el mismo lugar para no siempre afectar a las mismas personas. Los locales para la navidad prácticamente no pudieron vender, estaban todos con sus vitrinas protegidas. Entonces yo creo que está bien, nadie está obviando lo que es el derecho a la reunión, más aún cuando está garantizado en la Constitución, pero tampoco hay mega-derechos, no hay derechos de uno más importantes que los de otro”. ¿Ven que hay algún tipo de carta blanca para los manifestantes en ese sentido? “Sobre todo por los dictámenes de algunos jueces, que plantean que no se requieren autorizaciones para los derechos a reunión. Yo tengo una posición distinta y creo que por lo menos hay que aclararla”. *Foto en portada: Sebastián Beltrán / Agencia UNO.

