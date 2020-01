f589d5b210

Marcelo Díaz anuncia que deja el PS: "Es una organización sin ideas" El parlamentario asegura que su salida dice relación con que la conducción actual de ese partido se ha manejado erráticamente y sin hacer autocríticas. "Ha practicado una conducta excluyente, sin liderazgo, sin idea, y que ha llevado al PS a una posición de irrelevancia" aseguró Díaz. Claudia Carvajal G. Lunes 13 de enero 2020 10:53 hrs.

Este lunes, en una entrevista concedida al diario La Tercera, el diputado Marcelo Díaz adelantó que ha decidido abandonar la tienda socialista. “Yo he decidido renunciar al PS para formar un nuevo espacio para las ideas socialistas. No es una decisión fácil. Es triste renunciar a más de 30 años de militancia en el partido, pero siento que no hay otra alternativa, porque a mí este partido ya no me representa”, dijo el congresista. Entre sus razones, Díaz argumenta que el partido ha perdido peso en materia ideológica. “El PS es una organización sin ideas, sin democracia interna, sin un estado de derecho, y eso lo denuncié durante la elección interna. He llegado a la conclusión de que la adhesión emocional es insuficiente para continuar”. El parlamentario, sin embargo, asegura que su salida de la tienda no implica dimitir de las ideas socialistas, sino que crear un nuevo lugar donde desarrollarlas. Además critica duramente a la administración de Álvaro Elizalde. “Esta renuncia tiene como propósito abocarme a la construcción de un nuevo espacio para esas ideas. Ya no es posible hacerlo desde el PS, entre otras cosas porque la actual dirección del PS, que es continuidad de la dirección anterior y esa es la misma que negó la primaria interna, es la misma que impidió las primarias de la Nueva Mayoría, que nos condujo a una tremenda derrota presidencial, que no asumió ese error y no renunció, que ni siquiera fue capaz de hacerse una autocrítica, pero que, además, ha practicado una conducta excluyente, sin liderazgo, sin idea, y que ha llevado al PS a una posición de irrelevancia”. Finalmente, Díaz, consultado sobre si este nuevo polo socialista se aliaría con el Frente Amplio, señaló que siempre ha postulado el acercamiento con ese conglomerado y con Unidad por el Cambio. Además expresó que su salida del PS no es un tema individual, sino que en los próximos días un grupo significativo de militantes informará también de su dimisión con argumentos similares a los del parlamentario. “Renunciamos al PS precisamente para poder seguir siendo socialistas”, sentenció Marcelo Díaz.

