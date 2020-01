43cb3a68d2

Nacional Política Carolina Schmidt: "La firma de Escazú pone el riesgo de internacionalizar conflictos que deben ser internos" En el contexto de la interpelación a la ministra del Medio Ambiente, la secretaria de Estado reconoció no estar satisfecha con los resultados de la COP 25 pero que, en ningún caso, el evento constituyó una vergüenza mundial. Diario Uchile Martes 14 de enero 2020 19:56 hrs.

La tarde de este martes se desarrolló, en la Cámara de Diputados, la interpelación a la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt. La instancia fue solicitada por un grupo de parlamentarios de oposición con el objetivo de que la secretaria de Estado rinda cuentas en torno a lo que fue la COP 25 y la política ambiental del Gobierno. Fue el diputado Félix González, del Partido Ecologista, el encargado de formular las preguntas a Schmidt. El parlamentario partió encarando a la ministra por lo que él consideró el fracaso de la COP 25, calificando la instancia, incluso, de vergüenza mundial debido a los pocos acuerdos que los Estados suscribieron. Ante esto, la secretaria de Estado reconoció que no se encuentra satisfecha con los resultados pero que, en ningún caso, la COP 25 representó una vergüenza mundial. “Usted me habla de vergüenza, nosotros no estamos satisfechos con los resultados de la COP25, necesitábamos avanzar más, sin embargo se necesitaba acuerdo unánime de todas las partes. Vergüenza no, porque vergüenza debiéramos haber sentido habernos negado tomar la responsabilidad de haber luchado por la acción climática cuando los demás países se estaban negando”. El diputado Félix González también cuestionó a la ministra por el nivel de carbonización existente en el país. Al respecto, Schmidt destacó la meta del gobierno de cerrar las plantas de carbón para el año 2040. “Chile, a diferencia -desgraciadamente- de los otros países, sí tiene un plan de descarbonización, y siendo uno de los países que tiene mayor participación del carbón en su matriz energética a un 40 por ciento, Chile ya tiene una meta y un plan para generar el cierre total de todas las plantas de carbón al año 2040, eso, desgraciadamente, no lo tienen los otros países. Además Chile, fruto de la COP, decidió acelerar su proceso de descarbonización y hoy vemos que este gobierno, a diferencia de la realidad que veníamos viviendo en este país, ya ha comenzado a cerrar las plantas a carbón”. Otro momento importante que se dio durante la interpelación fue cuando Félix González criticó el hecho de que el Gobierno no haya firmado el Acuerdo de Escazú, acuerdo que garantiza a los activistas medioambientales el acceso a la información y a la Justicia. La ministra respondió que firmar este tratado perjudicaría a Chile en el sentido de que internacionalizaría los conflictos internos. “La firma de Escazú pone el riesgo de internacionalizar conflictos que son y deben ser internos y que, justamente, la firma del Tratado –al internacionalizarse- pone a Chile en una situación que lo puede perjudicar, y es por eso que lo que estamos haciendo como Gobierno es reforzar la institucionalidad chilena para incluso avanzar más en esta materia, garantizando los derechos de todas las personas en el acceso a la Justicia, en el acceso a la información ambiental y a la participación ciudadana, sin poner en riesgo que se perjudique a nuestro país a través de la internacionalización de proyectos”. También la ministra se refirió a la escasez hídrica que afecta al país, indicando que el Gobierno se encuentra trabajando en aquello, además advirtió que la solución a este problema no está en cambiar la Constitución, sino en “actuar y actuar ahora”.

