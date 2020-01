43cb3a68d2

Nacional No sólo los dichos de Micco: Funcionarios del INDH exigen pluralismo en conformación del Consejo En su jornada de paralización, los trabajadores señalaron que sus críticas no solo apuntan a las palabras del director, sino también a una gestión extendida durante los últimos años en la que dicen ha hecho falta mayor transparencia en los nombramientos. Andrea Bustos C. Martes 14 de enero 2020 19:33 hrs.

Más de 60 trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos agrupados en la Asociación de Funcionarios y Funcionarias paralizaron a nivel nacional este martes, movilización que se desató tras los dichos del director de la institución, Sergio Micco, quien en conversación con Radio BioBio en Concepción dijo que había un sesgo político en el organismo. “Las y los funcionarios del INDH somos personas con alta capacidad profesional y sentido ético, que desarrollamos nuestras funciones con estricto apego al marco y estándares internacional de promoción y protección de los derechos humanos”, indicaron desde la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos ante los dichos de Micco. Aquí la carta entregada hoy al Consejo Directivo del @inddhh pic.twitter.com/TQipnpvK0z — AFFINDH (@affindh) January 13, 2020 En su jornada de paralización, los trabajadores señalaron que sus críticas no solo apuntan a las palabras del director, sino también a una gestión extendida durante los últimos años en la que dicen ha hecho falta mayor transparencia en los nombramientos. Además, cuestionan que dentro del Consejo exista una alta concentración de delegados del poder Ejecutivo. Así lo expresó la dirigenta de los trabajadores, Jimena Aguirre, quien dijo que esto “no tiene que ver no solo con las declaraciones del director del INDH, que hablan de un sesgo, sino que también con temas estructurales de la institución. Durante años hemos denunciado problemas en los concursos públicos, de los cuales hay carencias en nuestra institución, que sean objetivos, que sean transparentes. Tenemos problemas en la conformación del Consejo Directivo“. “Vamos a quedar en un estado de alerta para ver cómo seguimos trabajando con esta dirección y con el Consejo Directivo de esta institución, que tenemos que decir tiene una conformación en la que seis de sus miembros vienen nombrados por el Ejecutivo y por el Poder Legislativo, que finalmente se reparte entre izquierda y derecha. Lo que nosotros buscamos aquí es un Consejo que realmente sea pluralista por el momento político que vive nuestro país”, agregó. Además, Javiera Figueroa, también integrante de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del INDH, cuestionó que los trabajadores no tengan posibilidad de opinar en el consejo: “Más allá de los dichos del director, aquí desde la institucionalidad de derechos humanos existe un problema en la constitución, desde el Consejo, donde los trabajadores y trabajadoras de esta institución tenemos nulo aporte en los temas consultivos, no formamos parte del Consejo Directivo”. Por otra parte, Jimena Aguirre cuestionó que exista poco cuestionamiento político desde el organismo. “Lo que los trabajadores y trabajadoras del instituto están poniendo de relieve aquí son las carencias del Consejo Directivo sobre el accionar político de nuestra institución. Hemos presentando casi mil querellas en los Tribunales de Justicia, pero hay otras aristas que tienen que ver con la denuncia política hacia el Gobierno de Chile en las miles de vulneraciones que están sufriendo las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país”. Ante la paralización, durante la jornada la dirigencia de la Asociación se reunió con el director Sergio Micco, quien según indicó Jimena Aguirre les explicó sus dichos, pero descartó entregar por ahora una declaración pública, lo que a juicio de los funcionarios es una mala señal. “Él se ha comprometido que en las próximas semanas se van a abordar las problemática que le hemos presentado, y vamos a empezar a trabajar pero lamentamos que él no haya querido expresarse públicamente respecto de sus declaraciones de sesgo. Nos ha aclarado a los trabajadores que el sesgo que él estaba mencionando está referido a la derecha de este país y no hacia las funcionarias y funcionarios. Le pedimos que saliera públicamente diciéndolo y nos dijo que se reservaba el derecho y no lo va hacer”, dijo. En la reunión también se acordó que a partir de este jueves comenzará una mesa de trabajo entre trabajadores y dirección para generar soluciones a los problemas que se plantearon, especialmente los que dicen relación con los nombramientos al interior del organismo, por lo que el paro no se extenderá. A la vez, los trabajadores destacaron que la intención de esta movilización es fortalecer el funcionamiento del INDH, a fin de que pueda continuar con la importante labor que ha realizado durante los últimos tres meses a nivel nacional. Radio Universidad de Chile consultó a algunos consejeros del INDH respecto de las críticas realizadas por los trabajadores, pero declinaron referirse al tema ya que el encargado de entregar las declaraciones es el director del organismo. Hasta el cierre de esta nota Sergio Micco no había emitido declaraciones respecto de la reunión que sostuvo con los funcionarios.

