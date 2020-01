43cb3a68d2

55047839fe

Derechos Humanos Otra más: FA presenta querella por crímenes de lesa humanidad contra el Presidente La acción del bloque en contra Sebastián Piñera y otras autoridades es muy similar a la que presentaron 16 abogados de la Defensoría Popular a principios de noviembre y que hoy investiga la fiscal regional de Valparaíso. Tomás González F. Martes 14 de enero 2020 18:50 hrs. Compartir

La mañana de este martes, miembros del Frente Amplio llegaron hasta el Centro de Justicia de Santiago para presentar, ante el Séptimo Juzgado de Garantía, una querella por crímenes de lesa humanidad en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera; el ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el intendente metropolitano, Felipe Guevara; el general director de Carabineros, Mario Rozas; y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Liderados por la ex candidata presidencial y actual vocera del bloque, Beatriz Sánchez, representantes del Frente Amplio hicieron entrega del escrito de 32 páginas en donde se presentan una serie de hechos que configurarían delitos de lesa humanidad, todos cometidos en el contexto de la crisis política y social que vive el país desde el 18 de octubre pasado. Desde ahí, Sánchez sostuvo que ya habiendo agotado las instancias para establecer responsabilidades políticas frente a los diversos atropellos a los derechos humanos ocurridos en este período, ahora toca el turno de acudir a la Justicia para que se asuman responsabilidades penales. “Seguimos los caminos institucionales en la Cámara de Diputados, a través de interpelaciones y de acusaciones constitucionales, pero parece que hay que seguir escalando en el camino porque responsables no hay y vamos a seguir persiguiendo las responsabilidades políticas y penales. Ya sea en las cortes nacionales o las cortes internacionales”, aseguró Sánchez. “Es por eso que venimos a presentar, como Frente Amplio, esta querella acá por violación a los derechos humanos en Chile. No puede ser que si estamos en una democracia no hayan garantías para las personas que quieran manfiestarse en cualquier ciudad de nuestro país“, sostuvo la ex candidata presidencial. Así, en el texto presentado al Séptimo Juzgado de Garantía -al que accedió Radio Universidad de Chile-, los abogados de Revolución Democrática enumeran una serie de acontecimientos correspondientes a vulneraciones a los derechos humanos, entre los que destacan homicidios, torturas y apremios ilegítimos físicos, mentales y sexuales, además de violaciones, mutilaciones de partes del cuerpo y detenciones ilegales, entre otras graves imputaciones. En ese sentido, la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, afirmó que la presentación de esta querella está enmarcada en un deber de las autoridades de asegurar que estos hechos no se vuelvan a repetir. “En un Estado de derecho existe el respeto irrestricto de los derechos humanos y exige que, ante su vulneración, se determinen las responsabilidades. Eso es lo que estamos buscando hoy día. Hoy no existen responsables en Chile y el trabajo o la función de determinar esas responsabilidades hoy día le corresponde a los tribunales de Justicia”, indicó la parlamentaria y presidenta de RD. “Cuando decíamos ‘nunca más’ realmente esperábamos que en Chile fuese ‘nunca más’, y creemos que hoy día tenemos la responsabilidad de asegurar que estas situaciones no vuelvan a producirse en nuestro país“, sentenció Pérez. En esa línea, piden que se cite a declarar al ministro Blumel, al intendente Guevara, al general Rozas; al exministro Chadwick; a los jefes de la Defensa Nacional en las distintas regiones del país donde hubo estado de excepción, Javier Iturriaga, Juan Andrés De La Maza Larraín y Carlos Huber; y al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez; entre otros presuntos involucrados. Pero también solicitan que el Ministerio Público designe un fiscal exclusivo para liderar esta indagatoria. Fue el abogado de Revolución Democrática y uno de los querellantes en este caso, Matías Silva, quien explicó el sustento jurídico de éste. “Nosotros esperamos que esta acción tenga éxito y hemos fundamentado en nuestra querella, entregado todos los elementos jurídicos, hemos explicado los hechos que acreditan la comisión de delitos de lesa humanidad”, explicó el abogado. “Esperamos que los tribunales de justicia sean los encargados, dentro de un Estado de Derecho, de cumplir con la función que le corresponde. Vale decir, garantizar los derechos fundamentales y, en caso de que estos sean violados, restablecer el imperio de esos derechos”, señaló Silva. En concreto, el texto presentado a la Justicia este martes por el Frente Amplio es muy similar al que presentaron en el mismo juzgado 16 abogados y abogadas de la Defensoría Popular el pasado 4 de noviembre. En aquel texto, apuntan al presidente Piñera como responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de octubre. Dicha querella fue admitida a tramitación y actualmente, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, está a cargo de la investigación, en donde ya han comenzado las diligencias tomando declaraciones a quienes se solicitó en la querella. En ese sentido, y considerando que la acción del Frente Amplio recoge varios puntos de la que presentó la Defensoría Pública, es probable que el tribunal también acepte a tramitación la primera y que ésta también sea derivada a la fiscal regional de Valparaíso.

La mañana de este martes, miembros del Frente Amplio llegaron hasta el Centro de Justicia de Santiago para presentar, ante el Séptimo Juzgado de Garantía, una querella por crímenes de lesa humanidad en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera; el ministro del Interior, Gonzalo Blumel; el intendente metropolitano, Felipe Guevara; el general director de Carabineros, Mario Rozas; y el ex ministro del Interior, Andrés Chadwick. Liderados por la ex candidata presidencial y actual vocera del bloque, Beatriz Sánchez, representantes del Frente Amplio hicieron entrega del escrito de 32 páginas en donde se presentan una serie de hechos que configurarían delitos de lesa humanidad, todos cometidos en el contexto de la crisis política y social que vive el país desde el 18 de octubre pasado. Desde ahí, Sánchez sostuvo que ya habiendo agotado las instancias para establecer responsabilidades políticas frente a los diversos atropellos a los derechos humanos ocurridos en este período, ahora toca el turno de acudir a la Justicia para que se asuman responsabilidades penales. “Seguimos los caminos institucionales en la Cámara de Diputados, a través de interpelaciones y de acusaciones constitucionales, pero parece que hay que seguir escalando en el camino porque responsables no hay y vamos a seguir persiguiendo las responsabilidades políticas y penales. Ya sea en las cortes nacionales o las cortes internacionales”, aseguró Sánchez. “Es por eso que venimos a presentar, como Frente Amplio, esta querella acá por violación a los derechos humanos en Chile. No puede ser que si estamos en una democracia no hayan garantías para las personas que quieran manfiestarse en cualquier ciudad de nuestro país“, sostuvo la ex candidata presidencial. Así, en el texto presentado al Séptimo Juzgado de Garantía -al que accedió Radio Universidad de Chile-, los abogados de Revolución Democrática enumeran una serie de acontecimientos correspondientes a vulneraciones a los derechos humanos, entre los que destacan homicidios, torturas y apremios ilegítimos físicos, mentales y sexuales, además de violaciones, mutilaciones de partes del cuerpo y detenciones ilegales, entre otras graves imputaciones. En ese sentido, la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, afirmó que la presentación de esta querella está enmarcada en un deber de las autoridades de asegurar que estos hechos no se vuelvan a repetir. “En un Estado de derecho existe el respeto irrestricto de los derechos humanos y exige que, ante su vulneración, se determinen las responsabilidades. Eso es lo que estamos buscando hoy día. Hoy no existen responsables en Chile y el trabajo o la función de determinar esas responsabilidades hoy día le corresponde a los tribunales de Justicia”, indicó la parlamentaria y presidenta de RD. “Cuando decíamos ‘nunca más’ realmente esperábamos que en Chile fuese ‘nunca más’, y creemos que hoy día tenemos la responsabilidad de asegurar que estas situaciones no vuelvan a producirse en nuestro país“, sentenció Pérez. En esa línea, piden que se cite a declarar al ministro Blumel, al intendente Guevara, al general Rozas; al exministro Chadwick; a los jefes de la Defensa Nacional en las distintas regiones del país donde hubo estado de excepción, Javier Iturriaga, Juan Andrés De La Maza Larraín y Carlos Huber; y al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez; entre otros presuntos involucrados. Pero también solicitan que el Ministerio Público designe un fiscal exclusivo para liderar esta indagatoria. Fue el abogado de Revolución Democrática y uno de los querellantes en este caso, Matías Silva, quien explicó el sustento jurídico de éste. “Nosotros esperamos que esta acción tenga éxito y hemos fundamentado en nuestra querella, entregado todos los elementos jurídicos, hemos explicado los hechos que acreditan la comisión de delitos de lesa humanidad”, explicó el abogado. “Esperamos que los tribunales de justicia sean los encargados, dentro de un Estado de Derecho, de cumplir con la función que le corresponde. Vale decir, garantizar los derechos fundamentales y, en caso de que estos sean violados, restablecer el imperio de esos derechos”, señaló Silva. En concreto, el texto presentado a la Justicia este martes por el Frente Amplio es muy similar al que presentaron en el mismo juzgado 16 abogados y abogadas de la Defensoría Popular el pasado 4 de noviembre. En aquel texto, apuntan al presidente Piñera como responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 18 de octubre. Dicha querella fue admitida a tramitación y actualmente, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, está a cargo de la investigación, en donde ya han comenzado las diligencias tomando declaraciones a quienes se solicitó en la querella. En ese sentido, y considerando que la acción del Frente Amplio recoge varios puntos de la que presentó la Defensoría Pública, es probable que el tribunal también acepte a tramitación la primera y que ésta también sea derivada a la fiscal regional de Valparaíso.