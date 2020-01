4bc7dfa3a5

Economía Nacional Andras Uthoff: "El actual sistema de pensiones es el desastre neoliberal más grande que ha existido" En conversación con nuestro medio el economista explicó la propuesta de la oposición que busca avanzar hacia un sistema mixto de pensiones. Sin embargo, el experto advirtió que sólo se trata de un primer paso y no la reforma previsional que necesita Chile. Montserrat Rollano Miércoles 15 de enero 2020 18:33 hrs.

Ad portas de que el Presidente Sebastián Piñera dé a conocer las modificaciones al proyecto de reforma al sistema de pensiones, en la oposición ultiman los detalles de la propuesta que vienen trabajando hace semanas y que busca generar un acuerdo con el oficialismo para aprobar, en un breve lapso, la iniciativa legal. Si bien aún no se conoce el detalle, la propuesta opositora apunta a aumentar la cotización adicional con cargo al empleador en un 6 por ciento, la que irá íntegramente destinada a solidaridad. De esta forma, un porcentaje iría a pensiones actuales y otro a futuras, avanzando con ello en la constitución de un sistema previsional mixto. En conversación con Radio Universidad de Chile, el economista y ex integrante de la comisión Bravo, Andras Uthoff, explicó los cambios propuestos por parlamentarios junto a un equipo técnico del cual él forma parte. “En lo esencial es elaborar un piso de protección social que estaría sobre la base de dos ejes de financiamiento: mediante impuestos generales; pagar una pensión básica universal para todos, no sólo para el 60 por ciento más pobre, obviamente con los gradualismos necesarios, y con el aporte de los empleadores, ese 6 por ciento va todo a un sistema de ahorro colectivo y ahí se fijan criterios para asignarlos para mejorar pensiones hoy y a futuro” afirmó. Asimismo, el experto reiteró sus críticas hacia el modelo previsional vigente. “El actual sistema de pensiones es el desastre neoliberal más grande que ha existido, es realmente catastrófico, el nivel en que nos dejó las pensiones es tremendo y estamos partiendo por reconstruir desde ese piso que es muy malo. El 80 por ciento de las pensiones está por debajo del salario mínimo y el 44 por ciento por debajo de la línea de la pobreza, entonces cualquier cosa que queramos prometer no va a ser muy superior a eso, porque ese fue el piso que nos dejaron” recalcó. En esa linea, el doctor en economía manifestó que, si bien la propuesta de la oposición constituye un avance sustantivo, no representa el sistema previsional ideal que, a su juicio, debiera tener nuestro país. “Si tú me dijeras que esta es la reforma que necesita Chile, no. Esta es una forma de parar lo que está tratando de hacer el Gobierno de re fortalecer a las AFP, pero que deja las puertas abiertas para seguir avanzando hacia un sistema mucho mejor que el que tenemos hoy día y el que estamos elaborando con esta transición. En relación a los cuestionamientos por parte de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien afirmó que la propuesta no mejorará las pensiones de quienes tienen entre 30 y 40 años, Uthoff señaló que esas opiniones dicen relación con una visión ideológica sobre el tema. “Esa es la ideología que ella tiene, que ojalá todo fuera administrado por las cuentas personales y según su asesor Augusto Iglesias, ojalá que lo administren las AFPs, pero eso es seguir con la misma ideología, de decir que esto es reparto y que el reparto no sirve”. En ese sentido, el economista precisó que “primero, no todo es reparto, sino que una parte va a reparto, tiene que haber un gradualismo, no se puede prometer todo y segundo, la otra parte va a ir generando un fondo colectivo con el cual se van a mejorar las generaciones que vienen más atrás, incluida las que hoy tienen treinta años. La ministra, con todo respeto, lo que hace es hablar de una cosa que no conoce” sentenció. Sobre la posibilidad de profundizar los cambios al actual sistema de pensiones, el ex integrante de la comisión asesora presidencial sobre la materia indicó que “nosotros vamos a plantear, solo con un criterio de solidaridad, un ahorro colectivo, el tema es que las AFPs están administrando contratos individuales, entonces transferirse de un sistema a otro implica una cosa más complicada que llegar y transferirse. Por el momento, lo estamos viendo como un sistema integral que tiene un componente de individualismo, porque no nos podemos salir de eso, pero después todo un componente de solidaridad que se administra con otro criterio, pero lo vemos integrado, en se sentido es mixto”.

