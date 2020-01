b0d82686f8

Nacional Sin los protagonistas: la posible exclusión de las organizaciones sociales en la franja electoral Aunque el Consejo Nacional de Televisión ha manifestado que el texto referente al Reglamento de la Franja Televisiva del Plebiscito del 26 abril aún no está listo, las organizaciones sociales adelantan que se trataría de un nuevo golpe para los protagonistas del estallido social. Eduardo Andrade Miércoles 15 de enero 2020 18:50 hrs.

Una posible filtración de la votación del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) respecto de incluir o no a las organizaciones civiles en la franja televisiva previa al plebiscito del 26 de abril, anunció un resultado negativo para quienes, en buena parte fueron, protagonistas del estallido social suscitado en octubre de 2019. Aunque para calmar los ánimos, el CNTV emitió un comunicado indicando que la versión oficial del tema aún no ha sido entregada y que el Acuerdo para el Reglamento de la Franja Televisiva del Plebiscito se encuentra en proceso de redacción, las organizaciones sociales ya advierten un nuevo golpe en su contra. Así, por ejemplo, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, explicó que, de ser así la decisión final del Consejo, se estaría haciendo caso omiso a las demandas de la ciudadanía. “En un proceso constituyente tan sentido por la ciudadanía, los grandes protagonistas no han sido precisamente los partidos políticos, sino la ciudadanía, el pueblo que se ha manifestado en las calles y que produjo este despertar e instaló una serie de demandas en el paisaje social. Que hoy día la decisión sea dejar afuera a este 90 por ciento del país es inaudito”, criticó. No obstante, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la doctora en ciencias políticas y miembro de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente, Claudia Heiss, aseguró que en dicha instancia no se debatió respecto de la difusión y la franja televisiva previa al plebiscito, dado que ese punto nunca fue parte del acuerdo firmado el 15 de noviembre. Ante esto, ¿qué opciones les quedan a las organizaciones sociales para poder ser incluidas en uno de los principales hitos post estallido? En un punto de prensa para debatir aspectos del proceso constituyente, el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, aseguró que desde su partido se pretende incluir tanto a la sociedad civil y a los independientes en la lista que presentarán para el órgano constituyente. En tanto, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, coincidió con el apoyo a las organizaciones sociales, pero recalcó lo complejo que puede ser encontrar un mecanismo para unificar la diversidad de voces en la franja electoral. “Aún el Consejo Nacional de Televisión no ha formalizado ninguna resolución; sin embargo, por lo menos para Renovación Nacional, no habría ningún inconveniente de que participara la sociedad civil si es que eso es viable. Yo no sé cómo se podría haber hecho, porque quién representa a la sociedad civil, quiénes son, cuántos son, no lo sabemos”, precisó Desbordes. El debate, sin embargo, va más allá, y podría ser analizado desde la perspectiva de la libertad de expresión como derecho humano. Así lo manifestó, en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la académica encargada del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y expresidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares. “Lo que hace el fallo es excluir a la mayor parte de la ciudadanía, que es aquella que no está afiliada a los partidos políticos, otorgándole a los partidos -entes que son importantes pero que no son los únicos- la representatividad total de las distintas miradas que podríamos tener en una campaña audiovisual, obligatoria para la televisión chilena”, explicó. Esto, según agregó Olivares, se suma a un problema de representatividad del propio Consejo Nacional de Televisión, cuyas resoluciones suelen estar siempre planteadas desde una realidad binominal que considera solo a la derecha y a la coalición de partidos de centroizquierda. Para este jueves 16 de enero, el bloque de Unidad Social y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) había convocado a un cacerolazo frente a TVN exigiendo mayor imparcialidad en la información vertida en televisión pública. Ante la posibilidad de que el CNTV deje fuera de la franja electoral a las organizaciones sociales, esta convocatoria ha sumado una nueva arista a su petitorio, el mismo que será expuesto a través de un punto de prensa desde las 11 de la mañana de este jueves.

