Nacional No refleja dignidad: las críticas de No+AFP a la cuenta pública de las administradoras La dirigenta de la Coordinadora No+AFP, Carolina Espinoza, se mostró inconforme con el balance entregado por el gerente general del gremio de AFPs, Fernando Larraín. Para Espinoza, el sistema previsional sigue sin garantizar el derecho a la seguridad social. Diario UChile Jueves 16 de enero 2020 18:46 hrs.

Fue el año con la mejor rentabilidad de la década. El 2019 parece haber dejado conforme al gerente general de la Asociación de AFPs, Fernando Larraín, quien entregó, este jueves, la primera cuenta pública de su gremio. Dicha valoración tiene que ver con que, durante el último año, los fondos de pensiones aumentaron su rentabilidad en un 17 por ciento promedio, acompañados directamente de cuantiosas ganancias para las empresas administradoras de fondos, que alcanzan los 540 millones de dólares. ¿Cómo se logró esto en medio de un sistema ampliamente criticado y cuya reforma es una de las principales demandas de la ciudadanía? Según afirmó Larraín, lo principal tiene que ver con la forma en la cual se invierten los fondos de este sistema, con un 44 por ciento de los recursos invertidos fuera del país, y que fue de vital importancia en el contexto económico y social que atravesó el país a finales del 2019. “La diversificación de los portafolios permitió en el último momento de Chile, en donde las acciones cayeron, que, al estar expuesto al extranjero, los fondos también obtuvieron rentabilidad de esa manera. Además, en el 2019 influyó el valor del dólar, las bajas de tasas de interés y, principalmente, lo bien que le fue al mercado internacional, a Asia y América del Norte”, explicó el gerente general. En concreto, según lo planteado por el gremio de AFPs, una persona cuyo fondo de ahorro era de 10 millones de pesos, aumentó en 1 millón 800 mil pesos. Sin embargo, pese a este venturoso último año, a Larraín parece no haberle gustado la reforma anunciada por el presidente Sebastián Piñera este miércoles. Así, el gerente general de la Asociación de AFPs aseguró que aún no se tienen claridad en las indicaciones de la reforma, y que tal como fue presentada, no contribuirá al aumento de las pensiones futuras. “Lo que se mencionó es que un 3 por ciento va ir a la cuenta individual y 3 por ciento va a ir a un fondo colectivo solidario. Lo que muestra eso es que la propuesta genera un debilitamiento en las cuentas personales de los trabajadores. Por ejemplo, ese 3 por ciento que va ir al fondo colectivo es un monto de ahorro que no va ser heredable. Por lo tanto, esta reforma está perdiendo una oportunidad de poder subir las pensiones en un monto mayor a las generaciones futuras”, criticó. En la otra vereda, la dirigenta de la Coordinadora No+AFP, Carolina Espinoza, no recibió bien el balance entregado por Larraín, dado que, según aseguró a nuestro medio, no tiene impacto en la media de las pensiones y que, más bien, sigue consolidando un sistema que no garantiza el derecho a la seguridad social. “Quisiéramos que la cuenta pública pueda reflejar cómo se está gratificando o entregando dignidad en las pensiones de la población que debe tener ese derecho social garantizado. Nada de eso tiene la cuenta que da el gerente general, las AFPs no están pensando en la condición de vida de los jubilados, siguen enfocadas en el mercado capital y en la acumulación de fondos de inversión para el gran empresariado”, criticó Espinoza. Respecto del anuncio de Sebastián Piñera, la dirigente tampoco estuvo del todo conforme, sin embargo, valoró la propuesta del fondo de ahorro solidario, que abriría un camino hacia un sistema mixto defendido por la Coordinadora NO+AFP. “Nos apena porque es más de lo mismo, pero también queremos decir que aquí el Gobierno ha cedido en algo que era impensable antes del 18 de octubre. Por primera vez plantea un sistema mixto, abriéndose a la posibilidad de que, aunque sea un 3 por ciento vaya a un sistema que ellos denominan de solidaridad. Eso, en términos de contenido, es una ganancia del movimiento social”, resaltó. Finalmente, hay que recordar que otro de los datos importantes mostrados en el balance de las AFPs hace referencia a que en la actualidad casi 3 millones de trabajadores no cotizan. Según la versión defendida por la asociación, el terminar con estos vacíos y tiempos sin cotizaciones, podría aumentar hasta en un 81 por ciento las pensiones entregadas.

