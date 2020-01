bb4841d75a

Nacional Manuel José Ossandón por encuesta CEP: "El diagnóstico no resiste soluciones parche" En conversación con nuestro medio, el senador de Chile Vamos aseguró que la reforma al sistema de pensiones anunciada por el presidente Sebastián Piñera debe ser pensada a largo plazo. Diario UChile Viernes 17 de enero 2020 17:54 hrs.

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, analizó las cifras de la encuesta CEP, cuyos resultados son desalentadores para el Gobierno y la institucionalidad en general. Consultado por Diario y Radio Universidad de Chile, el senador por la Región Metropolitana aseguró que espera reacciones prontas y acuerdos transversales, dada la seriedad de la crisis. Así, Ossandón se refirió, por ejemplo, a los acuerdos que se han tomado posterior al 18 de octubre, el último, referente al tema de pensiones. “El diagnóstico no resiste soluciones parche. Por ejemplo, ahora se está hablando del tema de las pensiones. Bueno, que los acuerdos sean responsables y de largo plazo para que exista una solución y no seguir engañándonos con que hay un sistema con el ahorro que tenemos. La cosa no da y todo el mundo sabía que no daba, tú empiezas a jubilar y te das cuenta que tu jubilación no vale nada”, criticó el senador. Para Ossandón, no obstante, sí existe al menos un itinerario en el Gobierno respecto de buscar una solución definitiva en el tema de pensiones, y muestra de aquello es la reforma presentada el miércoles por el Presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, el parlamentario advirtió que hay que tener cautela con el tipo de soluciones propuestas y con las consecuencias que estas podrían tener en el futuro. “Ayer (jueves) el ex ministro de hacienda, Rodrigo Valdés, que es un gran economista, decía las cosas que se pueden y no se pueden hacer en forma responsable. Uno dice ‘se acabaron las AFP y viene un sistema de reparto’. ¿Y quién paga la cuenta?, ¿cómo pagamos las pensiones? Nos va a pasar lo que pasó en Europa, que no pagaron las pensiones porque no había plata”, acotó. Por otro lado, el exalcalde de Puente Alto profundizó respecto a las desigualdades que han quedado en evidencia luego del estallido social, y que hoy han repercutido, por ejemplo, en las críticas al sistema de la PSU. Sobre esto, Ossandón aseguró no estar conforme con los argumentos vertidos en medio del debate. “No escuché a ninguna persona que diera verdaderos argumentos de por qué es mala, y no hablaron de que el problema es la preparación y el colegio donde han estado. Estar en un colegio particular pagado te da diez herramientas y estar en un colegio municipalizado de un sector vulnerable te da una herramienta. Todos entran competir en una prueba, uno con diez herramientas, otro con una”, explicó. Finalmente, Ossandón defendió su voto en contra de que el agua sea declarada como un bien de uso público, y por el cual recibió una serie de críticas. Para el senador no resulta un camino acertado tratar de modificar pequeños bloques de la Constitución, cuando existe un debate aún mayor y que tiene que ver con el proceso constitucional que determinará el plebiscito del mes de abril.

