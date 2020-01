b504eb787d

Educación The Web of Science Group: Académico de la U. de Chile es el más citado en Ciencias de la Computación Sus líneas de investigación se relacionan con la Inteligencia Computacional, Teoría de Decisión, Incertidumbre, Bibliometría, Agregación Operadores, Ingeniería Financiera, Aplicaciones en Negocios y Economía. Diario Uchile Viernes 17 de enero 2020

Más de 6 mil investigadores procedentes de más de 60 países destacan en la versión 2019 por la producción de diversos artículos clasificados en el 1% de citas en sus diversos campos de estudios. El pasado 19 de noviembre The Web of Science Group, una compañía de Clarivate Analytics dio a conocer la lista Global Highly Cited Researchers 2019, que incluye a los investigadores más citados en el mundo en las áreas de Ciencias y Ciencias Sociales, en la que se encuentra el profesor del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios, José María Merigó, quien es uno de los dos académicos chilenos y uno de los 24 académicos latinoamericanos que aparece en el listado del año 2019, destacando en la categoría de Ciencias de la Computación. El profesor Merigó señaló que “ha sido una noticia muy bien recibida y un reconocimiento muy importante a mi carrera investigadora que demuestra los buenos resultados de investigación conseguidos hasta la fecha”. 📣Revisa la investigación del académico José M. Merigó: ”Selección de cartera de media-varianza con el promedio ponderado ordenado” (2016), cuyo modelo pretende estudiar grados de optimismo y pesimismo para el análisis de l@s tomadores de decisiones. 👉https://t.co/scY9Y4gwk6 pic.twitter.com/tsDDQn0e6T — Pregrado FEN U Chile (@pregrado_fen) December 30, 2019

Esta lista, que se elabora desde el año 2002, identifica a investigadores de todo el mundo, quienes produjeron múltiples artículos clasificados en el 1% de citas para su campo de estudio, demostrando una influencia significativa en la investigación entre sus pares. La elección se basa en los datos y análisis que realizan expertos bibliométricos del Institute for Scientific Information de la Web of Science Group. Cabe destacar que la lista del año 2019 incluye a 23 premios Nobel, entre ellos se encuentran tres académicos que fueron anunciados este año: Gregg L. Semenza de la Universidad Johns Hopkins (Fisiología o Medicina), John B. Goodenough de la Universidad de Texas en Austin (Química), y Esther Duflo del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Economía). El profesor Merigó es Senior Research Fellow de la Universidad de Manchester, Reino Unido; doctor en Estudios Empresariales de la Universidad de Barcelona, España; MSc in European Business Administration and Business Law, Lund University, y BSc in Economics de Lund University, Suecia. Y licenciado en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Barcelona. Sus líneas de investigación se relacionan con la Inteligencia Computacional, Teoría de Decisión, Incertidumbre, Bibliometría, Agregación Operadores, Ingeniería Financiera, Aplicaciones en Negocios y Economía.

