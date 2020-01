3a9e3cc25b

3d415d5497

Nacional ¿Capitalización individual o fondo colectivo?: los acuerdos en juego por la reforma previsional Aunque el Gobierno busca la aprobación de su reforma previsional para marzo de este año, desde la oposición se propone que el porcentaje de cotización extra planteado vaya de forma íntegra a un fondo colectivo. Diario UChile Lunes 20 de enero 2020 18:02 hrs. Compartir

El Gobierno busca acortar tiempos y lograr acuerdos. Muestra de aquello es la discusión inmediata con la que cuentan las indicaciones correspondientes al proyecto de reforma previsional anunciado durante la semana pasada y que plantea la posibilidad de destinar un 3 por ciento de las cotizaciones a un fondo de ahorro colectivo. Sin embargo, dicho cambio no ha dejado conforme a la oposición, que durante la jornada del lunes también presentó una propuesta sobre el tema y cuya aspiración es no destinar más fondos a la capitalización individual. Ante esto, el oficialismo empieza a jugar todas sus cartas y, desde diversas instancias, se ha insistido en acelerar el trámite de su propuesta, partiendo primero con la aprobación de las indicaciones en la Cámara de Diputados. Así lo manifestó el Presidente Sebastián Piñera en medio de una actividad realizada este lunes en la comuna de Cerrillos, donde aseguró que el diálogo con la oposición ha sido constante y que incluso han escuchado muchas de sus propuestas. “Espero que la oposición esté a la altura de lo que el país les está pidiendo: buena voluntad, diálogo, acuerdos. Estamos muy optimistas que este proyecto pueda ser aprobado durante este mes de enero en la Cámara de Diputados y que en el mes de marzo lo apruebe el Senado. De forma tal que a partir del primero de abril, aproximadamente, 500 mil hombres, 350 mil mujeres, puedan recibir este merecido beneficio”, señaló. En tanto, las críticas de la oposición hacia dicha propuesta tienen que ver, principalmente, con el porcentaje de cotización extra que plantea el Gobierno. Este lunes, en una reunión con la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, y el presidente del Senado, Jaime Quintana, entregaron formalmente su propuesta. Ante la prisa sugerida por el Gobierno, Quintana pidió tener seriedad en el debate de un sistema que ha llevado al menos tres décadas en instalarse, pero además explicó los detalles de la moción. “Le hemos planteado al Ejecutivo que el 6 por ciento tiene que ser para un fondo colectivo y de reparto, y que tiene que tener sustentabilidad, un historial previsional en función de lo que cada uno ha aportado a este nuevo sistema, pero es fundamental que no exista más capitalización individual, eso es un consenso de la oposición y la única manera de aumentar las pensiones en el corto plazo”, precisó. Sin embargo, para el Gobierno, la propuesta parece haberse estirado al límite y desde su vocería se ha manifestado que las indicaciones presentadas, contrario a lo que muchos piensan, si tocarán al sistema de las AFP. Así lo señaló, a través de un punto de prensa, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar: “Este proyecto toca a las AFP, porque las personas van a poder elegir cambiarse de la AFP donde están a otra entidad sin fines de lucro o incluso a ciudadanos que se organicen en cooperativas. Es decir, voy a tener libertad para moverme y mucha más injerencia en la administración de mis propios recursos y mis propios ahorros”. Tal parece, además, que la propuesta del Ejecutivo está tomando aceptación dentro de algunos representantes de la ex Nueva Mayoría, como el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Él mismo -acompañado del líder de Renovación Nacional, Mario Desbordes- aseguró estar abierto al diálogo y a buscar los consensos que pide la ciudadanía. “Quienes digan que los que buscan acuerdos son amarillos, creo que están al margen de la realidad, al margen de lo que quiere la mayoría de la ciudadanía. La mayoría quiere respuestas y soluciones a sus problemas, no quiere retórica, no quiere demagogia. Particularmente, los más vulnerables que son los que tienden a pagar la cuenta si es que no hay acuerdos”, destacó. Desbordes, por su parte, manifestó que los acuerdos deben darse también en el ámbito constitucional y que el rechazo de las propuestas por los extremos es justamente lo que no permite “avanzar ni lograr nada”.

El Gobierno busca acortar tiempos y lograr acuerdos. Muestra de aquello es la discusión inmediata con la que cuentan las indicaciones correspondientes al proyecto de reforma previsional anunciado durante la semana pasada y que plantea la posibilidad de destinar un 3 por ciento de las cotizaciones a un fondo de ahorro colectivo. Sin embargo, dicho cambio no ha dejado conforme a la oposición, que durante la jornada del lunes también presentó una propuesta sobre el tema y cuya aspiración es no destinar más fondos a la capitalización individual. Ante esto, el oficialismo empieza a jugar todas sus cartas y, desde diversas instancias, se ha insistido en acelerar el trámite de su propuesta, partiendo primero con la aprobación de las indicaciones en la Cámara de Diputados. Así lo manifestó el Presidente Sebastián Piñera en medio de una actividad realizada este lunes en la comuna de Cerrillos, donde aseguró que el diálogo con la oposición ha sido constante y que incluso han escuchado muchas de sus propuestas. “Espero que la oposición esté a la altura de lo que el país les está pidiendo: buena voluntad, diálogo, acuerdos. Estamos muy optimistas que este proyecto pueda ser aprobado durante este mes de enero en la Cámara de Diputados y que en el mes de marzo lo apruebe el Senado. De forma tal que a partir del primero de abril, aproximadamente, 500 mil hombres, 350 mil mujeres, puedan recibir este merecido beneficio”, señaló. En tanto, las críticas de la oposición hacia dicha propuesta tienen que ver, principalmente, con el porcentaje de cotización extra que plantea el Gobierno. Este lunes, en una reunión con la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, y el presidente del Senado, Jaime Quintana, entregaron formalmente su propuesta. Ante la prisa sugerida por el Gobierno, Quintana pidió tener seriedad en el debate de un sistema que ha llevado al menos tres décadas en instalarse, pero además explicó los detalles de la moción. “Le hemos planteado al Ejecutivo que el 6 por ciento tiene que ser para un fondo colectivo y de reparto, y que tiene que tener sustentabilidad, un historial previsional en función de lo que cada uno ha aportado a este nuevo sistema, pero es fundamental que no exista más capitalización individual, eso es un consenso de la oposición y la única manera de aumentar las pensiones en el corto plazo”, precisó. Sin embargo, para el Gobierno, la propuesta parece haberse estirado al límite y desde su vocería se ha manifestado que las indicaciones presentadas, contrario a lo que muchos piensan, si tocarán al sistema de las AFP. Así lo señaló, a través de un punto de prensa, la vocera de Gobierno, Karla Rubilar: “Este proyecto toca a las AFP, porque las personas van a poder elegir cambiarse de la AFP donde están a otra entidad sin fines de lucro o incluso a ciudadanos que se organicen en cooperativas. Es decir, voy a tener libertad para moverme y mucha más injerencia en la administración de mis propios recursos y mis propios ahorros”. Tal parece, además, que la propuesta del Ejecutivo está tomando aceptación dentro de algunos representantes de la ex Nueva Mayoría, como el presidente del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz. Él mismo -acompañado del líder de Renovación Nacional, Mario Desbordes- aseguró estar abierto al diálogo y a buscar los consensos que pide la ciudadanía. “Quienes digan que los que buscan acuerdos son amarillos, creo que están al margen de la realidad, al margen de lo que quiere la mayoría de la ciudadanía. La mayoría quiere respuestas y soluciones a sus problemas, no quiere retórica, no quiere demagogia. Particularmente, los más vulnerables que son los que tienden a pagar la cuenta si es que no hay acuerdos”, destacó. Desbordes, por su parte, manifestó que los acuerdos deben darse también en el ámbito constitucional y que el rechazo de las propuestas por los extremos es justamente lo que no permite “avanzar ni lograr nada”.