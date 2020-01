f17b068cf8

Política Diputados aprueban proyecto que fija royalty por explotación de cobre y litio La iniciativa establece una compensación en favor del Estado por un 3% del valor nominal de los minerales extraídos. Diario Uchile Martes 21 de enero 2020 14:15 hrs.

Por siete votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Minería aprobó la idea de legislar el proyecto que establece una compensación en favor del Estado, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del litio . El texto establece un monto equivalente al 3 por ciento del valor nominal de los minerales extraídos y señala que dicha compensación deberá destinarse a obras de desarrollo en las comunas en donde se encuentren los yacimientos respectivos de donde se extraiga el mineral, que permitan mitigar los efectos ambientales que produzca la actividad minera. A la sesión asistió el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, quien, afirmó: “El compromiso del Presidente Piñera en su programa de Gobierno, en relación al royalty, es que se aumentará la parte del royalty minero asignada a los gobiernos regionales para actividades de innovación y al fondo de inversión de reconvención regional”. La presidente de la Comisión, diputada Daniella Cicardini (PS), en tanto, señaló que esta es una materia que ha estado pendiente durante muchos años. “Cuando se dio a conocer el royalty minero fue muy aplaudido, pero la verdad es que, en la práctica, no se condice con lo que nosotros esperábamos y las altas expectativas que había en ese minuto, porque no queremos radicarlo en un impuesto específico, sino que sea un royalty que, efectivamente, cumpla con ese mandato de establecer recursos que queden en la zona”, argumentó. El proyecto señala que la compensación deberá ser pagada anualmente por el explotador minero respectivo. Asimismo, agrega que no será exigible esta compensación a aquellos explotadores mineros que extraigan, en el caso del cobre, cantidades anuales no superiores a 12 mil toneladas métricas de cobre fino y, en el caso del litio, cantidades anuales no superiores a 50 mil de litio metálico.

