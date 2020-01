f17b068cf8

Política Guevara por acusación constitucional: “La gente tiene derecho a que su ciudad funcione” Ante la comisión investigadora en su contra, el Intendente Metropolitano lamentó haber señalado que existía "tolerancia cero" contra los manifestantes. Por otro lado, dijo: "Respecto del derecho a reunión, creo que puedo dar muestra que no he hecho otra cosa que fomentar ese derecho". Diario Uchile Martes 21 de enero 2020 16:45 hrs. Compartir

Este martes, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, asistió, junto a su equipo de abogados, a la Cámara de Diputados, para presentar su defensa por la acusación constitucional impulsada en su contra por un grupo de parlamentarios de oposición. El proceso se da luego de que la autoridad respaldara la estrategia de “copamiento policial” implementada por Carabineros en Plaza Baquedano, decisión que habría infringido el derecho de expresión y reunión contemplado en la Constitución nacional. Así, ante la comisión investigadora en su contra, el intendente Guevara sostuvo que el proceso es inapropiado y que en ningún caso se han vulnerado los derechos de los manifestantes. De acuerdo a ello, declaró que su frase sobre “tolerancia cero” contra las protestas no autorizadas, decía relación con los hechos de violencia, no con las huelgas “pacíficas”. “Sé que fue infeliz la frase tolerancia cero, porque hace alusión a una estrategia policial de Estados Unidos. Lo que quise decir era tolerancia cero contra la violencia y por eso hemos presentado una serie de querellas por delitos que han ocurrido, como incendio y uso de bombas molotov”, expuso. Por otro lado, se excusó de haber participado en el diseño de la estrategia policial: “Llegué a un lugar con unas condiciones que no produje. Llegué a un lugar donde esas condiciones ya estaban generadas”, dijo. “En segundo lugar, lo que he intentado hacer es restablecer el funcionamiento de la ciudad, que también es un derecho humano fundamental. La gente tiene derecho a que su ciudad funcione, a que el metro funcione, a que el comercio funcione, que el trabajo funcione. Entonces, respecto del derecho a reunión, creo que puedo dar muestra que no he hecho otra cosa que fomentar ese derecho”, agregó la autoridad, comentando que en más de una oportunidad, desde la Intendencia, se han aprobado diversas movilizaciones de agrupaciones sindicales. ⭕️AHORA: Intendente @FelipeGuevaraSt presenta su defensa ante comisión encargada de acusación constitucional en su contra.

📲 Youtube: https://t.co/FofcE3lBkQ pic.twitter.com/Ggl5EeMFmm — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) 21 de enero de 2020 Por su parte, la diputada Claudia Mix, miembro del partido Comunes, llamó al intendente a explicar qué tipo de opciones existieron ante la estrategia de “copamiento policial”. “En este caso hay víctimas: son los vecinos, los heridos, los detenidos y fallecidos en el periodo que se toma esta decisión. Por eso este es un momento distinto, por eso es que se toma esta herramienta. Este es un contexto distinto, por eso nos preocupa saber quién tomó la decisión y qué alternativas tenían”, puntualizó. Durante la sesión, el diputado Luciano Cruz Coke lamentó el proceso llevado a cabo en contra del intendente Guevara. En esa línea, llamó a desestimar la acusación. “Pocas personas podrían llevar de mejor manera esta tarea que el intendente Guevara, por ende, si eventualmente llegase a prosperar una acusación como esta y, eventualmente, terminara saliendo de su cargo el intendente Guevara, tendríamos que poner a una persona que no tendría ni la mitad de las competencias que tiene el intendente para llevar este cargo adelante”, sostuvo. “Quiero llevar a esa reflexión, porque creo que ha habido un abuso de la herramienta de acusaciones constitucionales y creo que lo que termina pasando es que esta cámara va perdiendo prestigio día a día, precisamente, por el mal uso de esta herramienta”. Ahora, luego de la defensa de Guevara, la comisión deberá redactar un informe con recomendaciones para que la Cámara de Diputados vote la cuestión previa. Este proceso está fijado para el próximo jueves 23 de enero.

