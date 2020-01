f17b068cf8

Política Senado aprueba en general la paridad de género y se mantienen dudas sobre el mecanismo Desde Chile Vamos apuestan a que la paridad se concrete mediante listas cerradas que aseguren cuotas de 50-50 entre hombres y mujeres, mientras que desde la oposición señalan que el método de la corrección sería el más efectivo. Diario UChile Martes 21 de enero 2020 14:50 hrs.

De manera unánime, con 40 votos a favor, el Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca establecer los criterios de paridad de género para un eventual órgano constituyente, en el caso de que gane la opción que aprueba una nueva Constitución en el plebiscito de abril, y que facilita la participación de candidatos independientes en las elecciones para la convención constituyente. Ahora, la iniciativa comenzará su tramitación en particular con un plazo hasta las 15 horas de este martes para presentar indicaciones. No obstante, el Gobierno se adelantó y ya presentó su propuesta para definir un tema en el que hasta ahora no hay acuerdo: el mecanismo. A diferencia de lo que ingresaron parlamentarios de Renovación Nacional en la Cámara de Diputados, quienes le dieron la aprobación a la iniciativa en la Cámara Baja proponiendo una composición equitativa de 50 y 50, el Ejecutivo propuso paridad en las candidaturas de convencionales constituyentes y no en el resultado, como también lo había planteado la oposición, desde donde señalan que el método de la corrección sería el más efectivo para asegurar la representación femenina. Así lo expresó también en su intervención el senador DC Jorge Pizarro, quien reivindicó la fórmula de corrección para garantizar la paridad en el órgano constituyente. “Hay que discriminar positivamente, eso es lo que se ha hecho en todas las experiencias electorales de los otros países en los que se ha avanzado esta materia. Este sistema va a ser hasta que se genere un cambio cultural, porque objetivamente hoy tenemos una sociedad, todavía, lamentablemente, en que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres”, sostuvo el senador DC. Por su parte, la senadora UDI, Ena Von Baer, en su intervención advirtió que presentarán indicaciones a la iniciativa, para poder discutir respecto de cuál será el método para que mujeres y hombres puedan integrar la convención constituyente. En esa línea, criticó el mecanismo que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. “Nosotros en la UDI somos un partido que cree en los acuerdos y llegamos a uno con Chile Vamos, y ese es el acuerdo que hoy vamos a honrar. Ahora, espero que no nos entrampemos en la discusión de la fórmula, porque acá se ha dicho que a la fórmula de la Cámara sólo la han atacado los partidos de gobierno y no, muchos expertos, expertos de la oposición incluso, han dicho que la fórmula de la Cámara es una profunda distorsión a la igualdad del voto”, aseguró la jefa del comité de senadores UDI. Y es que, a diferencia de lo planteado por la oposición, desde Chile Vamos esperan que la paridad de género en el órgano constituyente se concrete mediante listas cerradas que aseguren cuotas de 50-50 entre hombres y mujeres. La iniciativa volverá ahora a la Comisión de Constitución del Senado, en donde se espera que se alcance un acuerdo entre oposición y oficialismo. No obstante, se espera una ardua discusión en particular del proyecto, en la que se enfrentarán los dos mecanismos propuestos en las indicaciones presentadas por ambos bandos. Por otra parte, la tarde de este lunes la Comisión de Constitución del Senado votó por unanimidad entregar escaños reservados a pueblos originarios, por lo que, al igual que con la paridad, ahora se discutirá en torno a definir el mecanismo para que se concrete la medida que busca garantizar representación indígena en el proceso constituyente.

