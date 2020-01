62d4eb3971

Nacional Descentralización en peligro: una amenaza más allá de los colores políticos Luego de la solicitud del directorio de la Asociación Chilena de Municipios de postergar las elecciones de gobernadores regionales programadas para octubre, nuevamente asoman las dudas sobre si existe voluntad política para dejar de ser uno de los países más centralizados del mundo. Tomás González F. Miércoles 22 de enero 2020 19:40 hrs.

Una vez más, la posibilidad de descentralizar el país está en entredicho. Esta vez, fueron los distintos municipios que componen la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), y su presidente, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quienes sostuvieron que no están las condiciones para llevar a cabo las elecciones programadas para octubre de este año. “La figura de los gobernadores regionales se transformó en una falacia de la descentralización y es una mentira”, sentenció Codina este martes. Casi de inmediatamente después de las declaraciones de Codina, surgieron las primeras reacciones ante la opción de postergar la elección de gobernadores, algunas a favor y otras en contra, destacando la de la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, quien no descartó una posible postergación de los comicios, secundando así al subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, quien señaló que se debe poner atención a lo planteado por los alcaldes y que luego de debatir el tema tomarán una posición. “Esperaremos cómo esto avanza y definiremos como gobierno nuestra postura”, sostuvo el subdere. Por el contrario, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, salió al paso de la postura del directorio la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), criticando la postura del Gobierno frente al tema y llamando a movilizaciones en las regiones para la primera semana de febrero. “Creo que el Gobierno está siendo complaciente y de alguna manera hay una especie de acuerdo tácito, implícito entre la Subdere y los alcaldes para tratar de desviar el foco de los problemas que tienen los municipios y de alguna manera suspender o postergar la elección de los gobernadores regionales. Es muy grave”, sostuvo Mulet. “Nosotros lo vemos como un verdadero golpe blanco y vamos a llamar a los regionalistas verdes, invitando a todos los otros parlamentarios regionalistas de todas las fuerzas políticas, a movilizar todas las regiones de Chile para oponernos a esta pretensión del Gobierno de suspender la elección de los gobernadores regionales, porque nos parece muy grave. Es un atentado a la democracia”, sentenció el presidente de la FRVS. Sin embargo, esta postura en favor de postergar las elecciones no es una que haya surgido, como se dice, “al calor de las movilizaciones”. Pese a que este ha sido un tema que desde las regiones han planteado como una necesidad, desde el debate parlamentario sobre la ley de traspaso de competencias durante el gobierno de Michelle Bachelet, hasta la mesa técnica conformada por la actual administración, han aparecido visiones encontradas respecto de las atribuciones que tendrían las autoridades regionales electas democráticamente. No obstante, si ha existido una constante, es la escasa voluntad política desde todos los sectores y la poca celeridad por parte del Gobierno actual para avanzar en esa línea. Así lo expresó en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el ex diputado Esteban Valenzuela, ex presidente de la comisión técnica de descentralización que revisó el proyecto. El mismo sostuvo que gran parte de la responsabilidad de no haber avanzado en esta materia en el último tiempo está en la actual administración de Sebastián Piñera. No obstante, señaló que en este caso no corresponde generalizar respecto de quiénes son los que se oponen o no a la regionalización, porque la negativa a avanzar en esta materia ha sido transversal. “Acá hemos tenido siempre al grueso de la derecha, pero exceptuando a un grupo de senadores de Renovación Nacional que en lo territorial han tenido mayor consecuencia, han apoyado esto y se han apuesto a que esto se postergue“, sostuvo el especialista en descentralización. “También hemos tenido sectores de la ex Concertación muy conservadores, que siempre han tratado de bloquear esto porque están acostumbrados a controlar los grandes ministerios y tienen una visión elitista -desde el ghetto del barrio alto de Santiago- respecto del país y para qué decir del Ministerio de Hacienda“, agregó el ex parlamentario. Fue en el 2 de febrero de 2018, a casi un mes del término del segundo mandato de Michelle Bachelet y casi un año después de que ingresaron como mensaje al Congreso, que se promulgaron las dos leyes que regulan este proceso. La primera, la Ley 21.073, regula las elecciones de Gobernadores Regionales y adecúa diversos cuerpos legales para la misma; y la segunda, la Ley 21.074, tiene que ver con el fortalecimiento de la regionalización y la transferencia de competencias desde distintos ministerios hacia los Gobiernos Regionales. Pese a que ambas leyes estaban pensadas para habilitar la elección para 2017, durante su tramitación, los proyectos debieron salvar diversos escollos, en un proceso que estuvo marcado por las críticas opositoras -actuales oficialistas- y las dudas sobre las reales atribuciones que tendría la nueva figura del gobernador regional. Un debate en torno a las competencias que vio en el Senado sus mayores complicaciones, teniendo que ser resuelto a través de una Comisión Mixta y luego, con el actual Gobierno, fue revisado durante meses por una comisión de expertos denominada ‘mesa técnica por la descentralización’. Fue en aquella instancia, conformada en julio de 2019 y dedicada a resolver los temas pendientes en cuanto a transferencia y controversias de competencia, entre otros; en donde se vieron respaldados muchos de los miedos de quienes se oponían a la legislación, ya que los expertos no escatimaron en críticas a un proyecto que, para ellos, todavía tenía muchas dudas sin aclarar. Así, se estableció que el Ejecutivo enviaría al Congreso una ley corta para resolver los temas pendientes, pero manteniendo la fecha estipulada para las elecciones. Es por esto que, para Esteban Valenzuela -quien además es experto en gobernanza, desarrollo y descentralización- la mayor responsabilidad en el nulo avance en esta materia está en la administración de Sebastián Piñera. “Tiene mucha más responsabilidad el Gobierno actual”, sostuvo. “Porque Bachelet al menos sacó adelante la elección del gobernador regional, el proceso de traspaso de competencias mediano y se entregó toda gobernanza metropolitana a este gobernador regional electo sin duplicar instituciones; y todo eso está bloqueado por el Gobierno”, explicó Valenzuela. Ante este escenario y con la legislación actual, el gobernador regional podría, eventualmente, tener menos atribuciones en algunas materias que el delegado presidencial -que vendría a reemplazar la figura de los Intendentes- lo que podría generar pugnas y disputas de poder en los gobiernos locales. Pero hasta ahora ningún proyecto de ley de este tipo ha sido ingresado por el Ejecutivo al Parlamento y ante el nulo avance que ha tenido la materia, nuevamente asoman las voces que piden la postergación de los comicios, argumentando que es un proyecto “insuficiente” e incluso “impresentable”. Críticas que provienen de los mismos que tramitaron y aprobaron el proyecto, lo que deja en evidencia que, finalmente, lo que siempre ha hecho falta ha sido la voluntad política. En ese sentido, tanta fue la demora del Ejecutivo para resolver este tipo de materias, que la bancada transversal de diputados y senadores regionalistas optaron por ingresar dos mociones para modificar la Constitución y la Contraloría General de la República, con el objeto de que sea esta última la entidad que resuelva la contienda de competencias. “No nos representa” Así fue como durante la jornada de este miércoles, distintos alcaldes se desmarcaron del presidente de la AChM, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, manifestando que este último “no los representa” y rechazando categóricamente la idea de postergar la elección de gobernadores regionales. Uno de ellos fue el jefe comunal de Independencia, Rodrigo Durán, quien convocó hoy a una rueda de prensa para denunciar que la AChM “jamás ha tenido un pronunciamiento oficial en favor de suspender las elecciones de gobernadores y que la solicitud de esa naturaleza son posturas a modo personal”. Así también lo hicieron otros, lo que generó cuestionamientos dentro de la propia organización. Al respecto, el alcalde de Puente Alto dijo que lo que se acordó fue redactar un documento para fijar la postura oficial de la asociación, en la que, de todas maneras, hay matices. “Vamos a elaborar en estos días un documento que será compartido con todos los alcaldes para tener el apoyo de distintos sectores políticos, porque nos parece que es un tema inconcluso, un tema que, como está, no va a aportar totalmente nada al desarrollo de las regiones”, sostuvo a La Tercera. En medio de todo este debate, el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado, se reunió este miércoles en un almuerzo con las bancadas regionalistas del Senado y la Cámara, representadas por Alejandro Guillier y Rodrigo González, respectivamente, en donde analizaron las maneras de avanzar hacia la realización de las elecciones de gobernadores regionales en octubre próximo.

