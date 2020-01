52a980fb7f

Nacional Vicepresidente de la AChM se desmarca de Codina: "Las elecciones se tienen que realizar" El alcalde de La Granja, Felipe Delpin (DC), sostuvo que la posición expresada por el alcalde de Puente Alto de postergar la elección de gobernadores regionales no es la de toda la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades. Tomás González F. Jueves 23 de enero 2020 16:18 hrs.

En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, el alcalde de La Granja y además vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpin (DC), se desmarcó de los dichos del presidente de la AChM, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y señaló que, como directiva, nunca se pusieron de acuerdo para definir una postura frente a la realización de las elecciones de gobernadores regionales en octubre próximo. El alcalde Codina había dicho este martes que dicho proceso debía postergarse, ya que, para él, “la figura de los gobernadores regionales se transformó en una falacia de la descentralización y es una mentira”, no obstante, sus palabras fueron criticadas de manera transversal por diversos sectores e, incluso, por otros alcaldes pertenecientes a la Asociación Chilena de Municipalidades. Tal es el caso del alcalde de La Granja, quien desmintió los dichos de Codina y manifestó su postura totalmente contraria a la del edil de Puente Alto. “Yo conversé con algunos de los alcaldes que hicieron esas declaraciones y les manifesté que esa no era la postura de la asociación, que nosotros nunca hablamos como AChM respecto de suspender las elecciones y ese tema nunca se trató. Sin embargo, ellos insisten en que es la directiva de la AChM la que tiene esa mirada, pero eso es falso. Es falso“, sentenció Delpin. “Yo no sé por qué han insistido en eso o qué intencionalidad habrá. Pero yo creo que no le hace bien al municipalismo chileno ni tampoco a la fraternidad que existe. Por eso creo que hay que aclararlo y también siento que como directiva no fuimos capaces de elaborar inmediatamente una declaración diciendo que esto no fue así”, agregó la autoridad comunal sobre los dichos de Codina. Respecto de la realización de las elecciones de gobernadores regionales, agendadas para octubre próximo junto con las elecciones municipales, el alcalde Delpin fue categórico en que es necesario que se lleven a cabo y no se sigan postergando. “Las elecciones se tienen que realizar, no las podemos suspender por cálculos electorales de que si me va bien o me va mal, porque esa es la mirada que hay desde el oficialismo“, acusó. “Aquí hay que avanzar, está establecido en la ley, está el compromiso con la comunidad y la regionalización o descentralización tiene que profundizarse en el país. Por lo tanto no podemos dar pie atrás y dejar en standby algo que por ley se debe ya llevar a efecto como el la elección del Gobierno Regional”, añadió el alcalde de La Granja. “Es tremendamente importante que podamos realizar estas elecciones, que no se suspendan, porque si las suspendemos van a ganar siempre estas fuerzas que no quieren evolucionar, que no quieren que cambiemos y que no quieren que tengamos una mirada mucho más participativa, en donde cada región y cada comuna sea actor en las decisiones que se toman“, sostuvo Delpin. Así como Delpin, también otros alcaldes de la asociación criticaron las palabras de Codina. Uno de ellos fue el jefe comunal de Independencia, Rodrigo Durán, quien convocó este miércoles a una rueda de prensa para denunciar que la AChM “jamás ha tenido un pronunciamiento oficial en favor de suspender las elecciones de gobernadores y que la solicitud de esa naturaleza son posturas a modo personal”. Esto generó cuestionamientos dentro de la propia organización y al respecto, el alcalde de Puente Alto, dijo que lo que se acordó fue redactar un documento para fijar la postura oficial de la asociación, en la que, de todas maneras, hay matices. “Vamos a elaborar en estos días un documento que será compartido con todos los alcaldes para tener el apoyo de distintos sectores políticos, porque nos parece que es un tema inconcluso, un tema que, como está, no va a aportar totalmente nada al desarrollo de las regiones”, sostuvo a La Tercera.

