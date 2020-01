1111b0a9a2

Internacional La visita de Guaidó a España genera una gran bronca política La presencia del venezolano en el país ha generado un intenso debate sobre el estatus que debe recibir. Pese al reconocimiento que le hizo el año pasado Pedro Sánchez como presidente interino, ahora su socio de gobierno, Podemos, entra en choque en esa desginación. RFI Sábado 25 de enero 2020 14:54 hrs.

La figura de Juan Guaidó ha generado un auténtico terremoto político en España incluso antes de que el líder opositor reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países haya pisado suelo español. La decisión de Pedro Sánchez de no recibirlo en Madrid, al contrario de lo que han hecho otros mandatarios en esta gira europea como Macron o Johnson, ha desatado un fuerte choque entre el Gobierno y la oposición y también ha alejado a los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, que han discrepado fuertemente en público sobre qué hacer con Guaidó. Será la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, quien lo reciba, bajando el rango de la visita. El gobierno español justifica su posición en cuanto al estatus de la visita, algo consensuado con el resto de socios de la UE y roto posteriormente por el primer ministro británico, Boris Johnson, con el Reino Unido ya casi fuera del bloque comunitario. Pero fue el recibimiento de ayer en El Elíseo por parte de Macron lo que más pone en cuestión el estatus que le da España a Guaidó. La recepción por parte de Macron del viernes, de una hora y a puerta cerrada sin declaraciones a los medios, podría leerse en clave interna de diplomacia europea. Francia querría equilibrar del lado europeo la imagen de un Reino Unido de salida recibiendo a Guaidó al más alto nivel en la primera escala de la gira. Pero en cualquier caso añade más presión en la víspera de la visita de Guaidó a España. Desde Rabat, la nueva titular de Exteriores española, González Laya lo justificó: “Me reuniré en nombre de un Gobierno que reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y que busca que se celebren cuanto antes elecciones libres y quiere un arreglo entre venezolanos”. La ministra señaló que en la reunión de Madrid se abordará “cómo puede hoy la UE ayudar en este proceso para que haya nuevas elecciones libres y democráticas”. Guaidó, que realiza una gira europea que ya le llevó a Londres, Bruselas, Davos (Suiza) y París esta semana, desea reunir apoyos internacionales para organizar elecciones democráticas y libres en Venezuela. Hoy sábado tras reunirse con la ministra española, realizará un acto público en la céntrica Puerta del Sol de Madrid. El líder venezolano fue ratificado el 5 de enero como jefe del Parlamento venezolano, cargo desde el que se había autoproclamado presidente interino de Venezuela un año antes. Y en ese año, su movimiento se ha desgastado y las movilizaciones en las calles han perdido fuerza. El diputado venezolano garantizó que volverá a Caracas en estos días. “Pese a los riesgos. Porque vivir en Venezuela es un riesgo. No hay seguridad, no hay medicamentos, no alcanza el dinero”, citó este sábado por la mañana en la radio francesa Europe 1 justo antes de partir hacia España, recordando que varios miembros de su equipo han sido detenidos.

