1111b0a9a2

bf1afaad3e

Nacional Política Sí y No: RN deja en libertad de acción a sus militantes de cara al plebiscito Desde la colectividad llamaron al respeto entre sus miembros, independiente de cuál sea su postura. Diario Uchile Sábado 25 de enero 2020 14:45 hrs. Compartir

El Consejo General de Renovación Nacional (RN) resolvió, este sábado, dejar en libertad de acción a sus militantes con respecto de la aprobación o no de una nueva Constitución. De esta manera, los miembros de la colectividad podrán votar tanto por la opción sí o por la opción no en el plebiscito del 26 de abril próximo. El el texto redactado, se establece que el “consejo general extraordinario, sin perjuicio de lo anterior, conforme al sello de RN que aprecia la diversidad y la tolerancia, decreta la completa libertad de acción para sus parlamentarios, dirigentes y militantes quienes podrán trabajar libremente ya sea por el ‘Apruebo’ o el ‘Rechazo'”. Además, desde la colectividad llamaron al respeto entre sus miembros, independiente de cuál sea su postura. “Se reitera que la totalidad de los militantes del partido deberán, tanto en sus actuaciones personales como institucionales, actuar en coherencia con el respeto y tolerancia a la libertad de acción acordada”, dice el texto elaborado este sábado. Durante la jornada, los asistentes al Consejo mostraron un contundente respaldo al presidente de RN, Mario Desbordes, esto, pese a que se presume que la mayoría de los militantes del partido oficialista rechazarán una eventual nueva Constitución, contraviniendo lo que el timonel de la tienda planteó desde un principio. “Lo que viene por delante es extraordinariamente complejo, hay que conducir un partido que está hoy dividido pero no peleado, no fracturado, no quebrado. Está dividido legítimamente con dos posturas que son legítimas y que van a ser trabajadas por nuestros parlamentarios y dirigentes de cara a la ciudadanía”, declaró Mario Desbordes.

El Consejo General de Renovación Nacional (RN) resolvió, este sábado, dejar en libertad de acción a sus militantes con respecto de la aprobación o no de una nueva Constitución. De esta manera, los miembros de la colectividad podrán votar tanto por la opción sí o por la opción no en el plebiscito del 26 de abril próximo. El el texto redactado, se establece que el “consejo general extraordinario, sin perjuicio de lo anterior, conforme al sello de RN que aprecia la diversidad y la tolerancia, decreta la completa libertad de acción para sus parlamentarios, dirigentes y militantes quienes podrán trabajar libremente ya sea por el ‘Apruebo’ o el ‘Rechazo'”. Además, desde la colectividad llamaron al respeto entre sus miembros, independiente de cuál sea su postura. “Se reitera que la totalidad de los militantes del partido deberán, tanto en sus actuaciones personales como institucionales, actuar en coherencia con el respeto y tolerancia a la libertad de acción acordada”, dice el texto elaborado este sábado. Durante la jornada, los asistentes al Consejo mostraron un contundente respaldo al presidente de RN, Mario Desbordes, esto, pese a que se presume que la mayoría de los militantes del partido oficialista rechazarán una eventual nueva Constitución, contraviniendo lo que el timonel de la tienda planteó desde un principio. “Lo que viene por delante es extraordinariamente complejo, hay que conducir un partido que está hoy dividido pero no peleado, no fracturado, no quebrado. Está dividido legítimamente con dos posturas que son legítimas y que van a ser trabajadas por nuestros parlamentarios y dirigentes de cara a la ciudadanía”, declaró Mario Desbordes.