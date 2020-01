b46f60de41

3a4a7cd6e7

Nacional Un trabajador, un voto: CUT apuesta por el voto universal para sus elecciones 2020 A la medida anunciada en el cierre del décimo segundo Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, se suma la creación del Comando 26 de abril, que tomará parte activa en el proceso constituyente. Diario UChile Domingo 26 de enero 2020 12:16 hrs. Compartir

Luego de realizarse el décimo segundo Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, la presidenta de dicha organización, Barbara Figueroa, anunció una serie de medidas acordadas, dentro de las cuales se destaca la inclusión del mecanismo de voto universal para sus elecciones del 2020. Esta reforma, para Figueroa, cierra un ciclo respecto del congreso del año 2017, y va en la línea con el contexto social que ha primado en el país desde octubre del año pasado. Así, según lo anunciado, la medida fue respaldada por más del 90 por ciento de los presentes en este congreso realizado desde el viernes 24 de enero en el estadio Víctor Jara. “En tiempos donde exigimos más democracia y donde hemos dicho no podemos no tener una nueva Constitución, nos hemos puesto a la altura de los desafíos. Lo hacemos con convicción y coherencia. Creemos que hoy día es el tiempo de más participación y democracia, no menos”, señaló la presidenta de la CUT. Esta decisión, además, está acompañada de otros lineamientos políticos que tienen que ver con la participación de la organización en las movilizaciones anunciadas para el reciente año, y su postura en el proceso constitucional. Al respecto, Figueroa precisó que el llamado a las y los trabajadores que integran el gremio es a sumarse activamente a las movilizaciones, siendo la más cercana la anunciada por el Colectivo Feminista 8M en conmemoración del Día Internacional dela Mujer. “Si no estamos permanentemente en estado de alerta y movilizados, lo más probable es que el Ejecutivo insista con el discurso de que los han escuchado y, sin embargo, seguir legislando iniciativas como la que vimos estos días, como la tramitación exprés con la que se pretendía aprobar la reforma a las pensiones”, criticó Figueroa. Además, la participación del gremio en el plebiscito del mes de abril no solamente se reducirá a poner de manifiesto su postura a favor de la elaboración de una nueva Constitución a través de una Convención electa en su totalidad por el pueblo, sino que se anunció la conformación de una agrupación en favor de aquello: el Comando 26 de abril. Dicho colectivo, hay que precisar, estará liderado por Bárbara Figueroa y por el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz. Asimismo, lo integrarán otras y otros líderes gremiales como Karen Palma, José Pérez, Silvia Silvia, Juan Moreno, Jaime Gajardo, entre otros.

Luego de realizarse el décimo segundo Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, la presidenta de dicha organización, Barbara Figueroa, anunció una serie de medidas acordadas, dentro de las cuales se destaca la inclusión del mecanismo de voto universal para sus elecciones del 2020. Esta reforma, para Figueroa, cierra un ciclo respecto del congreso del año 2017, y va en la línea con el contexto social que ha primado en el país desde octubre del año pasado. Así, según lo anunciado, la medida fue respaldada por más del 90 por ciento de los presentes en este congreso realizado desde el viernes 24 de enero en el estadio Víctor Jara. “En tiempos donde exigimos más democracia y donde hemos dicho no podemos no tener una nueva Constitución, nos hemos puesto a la altura de los desafíos. Lo hacemos con convicción y coherencia. Creemos que hoy día es el tiempo de más participación y democracia, no menos”, señaló la presidenta de la CUT. Esta decisión, además, está acompañada de otros lineamientos políticos que tienen que ver con la participación de la organización en las movilizaciones anunciadas para el reciente año, y su postura en el proceso constitucional. Al respecto, Figueroa precisó que el llamado a las y los trabajadores que integran el gremio es a sumarse activamente a las movilizaciones, siendo la más cercana la anunciada por el Colectivo Feminista 8M en conmemoración del Día Internacional dela Mujer. “Si no estamos permanentemente en estado de alerta y movilizados, lo más probable es que el Ejecutivo insista con el discurso de que los han escuchado y, sin embargo, seguir legislando iniciativas como la que vimos estos días, como la tramitación exprés con la que se pretendía aprobar la reforma a las pensiones”, criticó Figueroa. Además, la participación del gremio en el plebiscito del mes de abril no solamente se reducirá a poner de manifiesto su postura a favor de la elaboración de una nueva Constitución a través de una Convención electa en su totalidad por el pueblo, sino que se anunció la conformación de una agrupación en favor de aquello: el Comando 26 de abril. Dicho colectivo, hay que precisar, estará liderado por Bárbara Figueroa y por el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz. Asimismo, lo integrarán otras y otros líderes gremiales como Karen Palma, José Pérez, Silvia Silvia, Juan Moreno, Jaime Gajardo, entre otros.