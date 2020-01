3200cdf467

Nacional Catalina del Real explica rechazo a nueva constitución en RN: “Queremos cambios ahora a través del Parlamento” En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada de Chile Vamos aseguró que la propuesta constitucional mayoritaria en Renovación Nacional no tiene que ver con una “campaña del terror”. Diario UChile Lunes 27 de enero 2020 20:06 hrs. Compartir

El debate interno de las coaliciones respecto de la postura que sostendrán de cara al plebiscito de abril, al menos en Chile Vamos, ha dejado a la Unión Demócrata Independiente como el único partido que abiertamente apoyará el rechazo de una nueva Constitución. Sin embargo, aunque en Renovación Nacional se ha optado por dejar en libertad de acción a sus militantes para el plebiscito de entrada, dentro del Consejo General la postura al rechazo es la que mayores simpatizantes tiene. Así lo afirmó en conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, la diputada de RN, Catalina del Real, quien además manifestó tener esta misma postura, la cual en su consideración no significaría desentenderse de los cambios sociales que reclama la ciudadanía. “No es un rechazo inmovilista y que no se quiera cambiar nada, muy por el contrario, nuestro eslogan es rechazar para transformar. Nuestra propuesta es poder hacer las reformas que se necesitan ahora. La gente lo que necesita es que le cambien la vida ahora, no estar esperando dos años de incertidumbre sin saber lo que va a pasar y esperando que los partidos políticos se pongan de acuerdo”, argumentó. Ante la posición manifestada por otros parlamentarios de RN respecto de que sí estarían a favor de un cambio constitucional, pero a través del Parlamento, la diputada aseguró ir en la misma línea, dado que una Asamblea Constituyente significará un gasto que el país no puede afrontar, así como una “polarización constante”. Esta postura, sin embargo, no es la única expresada desde el partido de Gobierno. A principios de enero, hay que recordar, la diputada Ximena Ossandón aseguró que dentro de su bancada existiría una campaña del terror en contra de una nueva constitución. Catalina del Real, por su parte, respondió lo expresado por su par, y defendió la forma de la propuesta mayoritaria en RN para cambiar la carta fundamental. “La diputada Ossandón está equivocada, nosotros los diputados y senadores de RN nunca hemos hecho una campaña del terror, hemos hecho una campaña propositiva justamente diciéndole a la ciudadanía que queremos hacer cambios, que vamos en la línea de lo que quiere la gente, pero lo queremos hacer rápido, con menos costos y de una forma más eficiente”, señaló. En tal sentido, del Real aseguró que uno de los cambios más sentidos de la ciudadanía y que necesitaría repuestas urgentes es el relacionado con las pensiones de las y los adultos mayores. La diputada, además, valoró la iniciativa de reforma previsional planteada por el Gobierno y desestimó las críticas de que se podría ambicionar mucho más. Asimismo, aseguró que los cambios apresurados también podrían tener consecuencias negativas para la economía nacional. “Muchos otros países han tenido que pasar por una larga trayectoria para lograr una buena vida de sus habitantes. Los cambios no se pueden hacer de un día para otro. El presupuesto de la nación que estamos aprobando es muy superior al de otros años, y Chile se está endeudando. Se cae en la tentación de empezar a emitir dinero o a endeudarse con préstamos que en un momento no se van a poder pagar”, precisó. Finalmente, del Real indicó que la variedad de posturas dentro de Renovación Nacional es un fenómeno que incluso se vive dentro de la oposición. Así, por ejemplo, la diputada recordó que, en la acusación constitucional en contra del intendente Felipe Guevara, algunos parlamentarios de oposición se desmarcaron pero luego terminaron alineados por un tema partidario. Esto último, en su opinión, tiene que ver con cúpulas que están intentando sacar provecho político de la baja adhesión con la que se desenvuelve el actual gobierno. “Ellos están esperando que cambie la mano y tener el poder, pero no piensan que va en desmedro de Chile”, sentenció.

