Educación Nacional Diputado Juan Santana arremete contra ministra Cubillos y describe su legado como "pirotecnia", "criminalización" y "desidia" El parlamentario socialista quien presidirá la comisión de Educación durante este año criticó fuertemente el rol que ha desempeñado la secretaria de Estado, sobre todo respecto al debate sobre el sistema de admisión a la educación superior. Montserrat Rollano Martes 28 de enero 2020 17:44 hrs.

La ausencia de la ministra de Educación, Marcela Cubillos en el debate sobre el sistema de admisión a la educación superior, ha levantado nuevas críticas a hacia la secretaria de Estado quien ha generado una fuerte resistencia desde los actores de la educación por el tono de algunas de sus declaraciones y por controvertidos proyectos de ley impulsados por su cartera como “Admisión Justa” o “Aula Segura”. Y pese a que la titular de Educación es la presidenta del Consejo de Rectores, hasta el momento no ha emitido declaraciones sobre la rendición de la PSU, sino que ha sido el subsecretario de Educación Superior, así como representantes de los rectores, quienes han entregado información y balances sobre la materia. En ese contexto, en entrevista con Radio Universidad de Chile, el diputado del Partido Socialista e integrante de la comisión de Educación, Juan Santana, analizó el rol que ha desempeñado la secretaria de Estado, particularmente en lo relativo a la rendición de la PSU. “No es una demanda nueva, es una demanda que se acarrea por muchos años, por lo tanto uno esperaría que quien encabeza esta cartera tuviese un rol más activo, porque los días previos a que se produjeran estas movilizaciones la ministra de Educación no manifestó absolutamente nada. Por lo tanto, lo que hemos visto es un ministerio ausente, que no ejerce liderazgo ni conducción política y por otra parte, no tenemos claridad respecto de los avances respecto de la implementación de una ley tan importante como la modificación al instrumento de acceso a la educación superior”. Asimismo, el próximo presidente de la comisión de Educación, comparó el legado de la ex presidenta Michelle Bachelet en esta materia, con el que dejará la actual titular de la cartera, Marcela Cubillos. En relación a la primera, el diputado por la región de Atacama, destacó iniciativas como la desmunicipalización, la creación de dos universidades estatales, la gratuidad, entre otras medidas, mientras que, respecto de la administración del actual mandatario, Juan Santana aseguró que el balance es negativo. “El legado de la ministra lo describiría en tres aspectos: pirotecnia, mucho montaje a la hora de presentar determinadas iniciativas que poca trascendencia tienen en materia de educación, sobre todo educación pública; criminalización de las organizaciones estudiantiles de nuestro país y en tercer lugar, que creo es lo más revelador, la desidia respecto de la implementación de leyes de la República que fueron aprobadas democráticamente”. El parlamentario puso el ejemplo del proyecto “Aula Segura” que buscaba disminuir la violencia al interior de los establecimientos educacionales, y el resultado, según señala, ha demostrado que eso no ha ocurrido, y que, por contrario, se han judicializado la mayoría de los casos. Asimismo, el legislador lamentó que la ministra Marcela Cubillos, de las 15 sesiones que ha desarrollado el Cruch, sólo haya asistido a una y que su presencia en la comisión de Educación, hasta la fecha, también haya sido mínima. “Uno manifiesta y observa no solamente una desidia a la hora de implementar leyes de la República que fueron aprobadas democráticamente, sino que, además, uno observa una falta de voluntad de involucrarse en los temas de educación que realmente son importantes para las comunidades” manifestó.

