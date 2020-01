d8e8076f21

Internacional El "acuerdo del siglo": ¿un plan para conseguir la reelección de Netanyahu en Israel? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presenta este martes su plan de paz para Medio Oriente. El pacto, que parece destinado al fracaso al no contar con el apoyo de los palestinos, parece destinado a apuntalar la candidatura del primer ministro israelí, quien busca un nuevo mandato. RFI Martes 28 de enero 2020 12:05 hrs.

El presidente Donald Trump espera que los palestinos acepten a última hora su propuesta para un acuerdo de paz en el Próximo Oriente a pesar de que no han sido consultados sobre su contenido y que hayan adelantado que el texto está decantado a favor de Israel. Aun así Trump cree que la negativa palestina inicial es modificable en posteriores negociaciones. “Es algo que deberían querer. Seguramente no lo querrán al principio, pero creo que al final lo querrán. Creo que al final lo van a querer. Es muy bueno para ellos. En realidad es demasiado bueno para ellos. Veremos qué pasa. Sin ellos no tendremos acuerdo y está bien. Ellos no viven muy buen”, dijo el mandatario estadounidense. Esta alusión de Trump a las penurias palestinas alimenta la impresión que el texto que se presenta este martes está condenado al fracaso. La coreografía de la presentación se interpreta aquí más como el apoyo de Trump al acusado de corrupción primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que llegó aquí junto a su rival electoral Benny Gantz en un intento de crear una imagen de unidad que presione a Palestina. Una presión que nadie cree que surja los efectos deseados. Rechazo palestino El plan que debe presentar Trump incluye, según los palestinos, la anexión por Israel del valle del Jordán, una zona agrícola y estratégica que representa alrededor del 30% de la superficie de Cisjordania ocupada, y las colonias israelíes en Cisjordania, así como el reconocimiento oficial de Jerusalén como única e indivisible capital de Israel. Los palestinos rechazaron ‘a priori’ este plan e indicaron que no habían sido invitados a Washington para la ocasión. Entretanto, el movimiento islamista palestino Hamas, enfrentado desde hace años al Fatah del presidente Mahmud Abas, participará en una reunión de “emergencia” de la dirigencia palestina organizada el martes por la tarde con motivo de la publicación del plan de paz estadounidense. “Hemos invitado a Hamás a la reunión de urgencia de toda la dirigencia palestina y estarán presentes”, dijo el responsable palestino Azzam al-Ahmed. Un dirigente de Hamás, Nasser al-Din al-Shaar, también confirmó la presencia del movimiento en la reunión del martes en Ramala (Cisjordania), sede de la Autoridad palestina presidida por Abas.

