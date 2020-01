d8e8076f21

Roser Fort se abre a un comodato del Estado para reconstruir el Centro Arte Alameda A poco más de un mes del incendio que destruyó el recinto, su directora habló con Radio Universidad de Chile sobre las alternativas para volver a funcionar y la querella que busca determinar a los responsables del hecho. "No nos vandalizaron los manifestantes", recalcó. Diario Uchile Martes 28 de enero 2020 17:34 hrs.

Escucha acá la entrevista completa a Roser Fort: play pause Descargar Un mes se cumplió el pasado lunes del incendio que destruyó el Centro Arte Alameda, esto, en medio de una de las masivas manifestaciones que se han realizado desde octubre en el centro de Santiago. A cuatro semanas del hecho, la directora del recinto, Roser Fort, conversó con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile sobre las actividades a beneficio que se han realizado durante este periodo, la querella presentada para determinar a los responsables del siniestro y los planes para reconstruir el recinto. En cuanto a lo primero, destacó la gran cantidad de instituciones y personas que han ofrecido sus espacios, servicios o recursos para mantener algunas de las actividades que ya estaban programadas para 2020. Destacó, por ejemplo, que habrá películas que se podrán exhibir en el centro de extensión del Instituto Nacional. En cuanto a la acción judicial, dijo que ésta fue presentada por el abogado Juan Pablo Hermosilla ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de quienes resulten responsables, y que ahora la investigación se encuentra en manos del fiscal Francisco Jacir. Aunque no acusó explícitamente a Carabineros por el incendio, explicó que desde el 27 de octubre el cine había acogido a un equipo del SAMU que atendía heridos y había recibido varios ataques de la policía: “Todo el barrio tuvo un exceso de represión, por decirlo de alguna manera, ocupando muchísimos gases tóxicos. Nunca me había tocado ver y sentir tal cantidad de bombas lacrimógenas”, afirmó. “A nosotros no nos vandalizaron los manifestantes, nunca hubo intención, nos respetaron como espacio cultural. Sí tuvimos muchísimos embates de bombas (lacrimógenas), entonces ya estábamos preparados”. “Hay que revisar todos los antecedentes que ya han entregado Bomberos y la PDI. Hemos tenido entrevistas largas, todo el equipo, y tenemos los testigos, los vecinos y esa cantidad de imágenes que tiene que revisar el fiscal que está a cargo”, indicó. Ahora en #Semáforo @AntoEstevez conversa con la directora del @CineArteAlameda, Roser Fort, sobre el proceso de recuperación del recinto cultural. Sintonízanos. https://t.co/YoY22bkRQF pic.twitter.com/Jr75R2drNa — Diario-Radio UChile (@uchileradio) January 28, 2020 Por otra parte, Roser Fort habló de los esfuerzos que se están haciendo para volver a levantar el Centro Arte Alameda. “Luego del tremendo shock que significa que se te queme la casa, nos hemos vuelto a parar y estamos con una actitud súper optimista y positiva. Creo que es la única forma de avanzar, no nos podíamos quedar quejándonos y tristes. Estamos activos y muy creativos”, subrayó. En ese sentido, dijo que han sostenido reuniones con el ministerio de las Culturas y que hay arquitectos que han ofrecido sus servicios para reconstruir el centro cultural en el mismo terreno que ha ocupado por 28 años. “En este minuto todavía están los seguros de por medio, no podemos entrar porque hay que hacer una demolición. A partir de eso viene el financiamiento, que estamos buscando en lo institucional y la empresa privada, para reconstruir el lugar y también cambiar el modelo de gestión que teníamos, que antes era solo un arriendo. Los propietarios están interesados en vender”, aseguró. “Hay un tremendo compromiso de los propietarios para que logremos los recursos este año y ver cuál es el modelo. No lo tengo claro, pero probablemente podría ser que lo compre el Estado y sea un comodato. Hay que revisar cuáles son las herramientas reales que existen”, agregó. Mientras, continúan las actividades a beneficio del Centro Arte Alameda. Durante esta semana ya se han realizado funciones de cine a beneficio en el Museo de Arte Contemporáneo y el Centro Cultural Gabriela Mistral, que al mediodía de este jueves también tendrá una exhibición de la película Niñas araña, de Guillermo Helo.

