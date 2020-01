Trump revela su plan para Medio Oriente como “un gran paso hacia la paz”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el martes su largamente esperado plan para resolver el conflicto israelo-palestino, advirtiendo que puede representar la última oportunidad para que los palestinos logren un estado independiente.

“Hoy Israel da un gran paso hacia la paz”, dijo Trump en la Casa Blanca, junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, al revelar detalles de una propuesta ya rechazada enfáticamente por los palestinos.

“Mi visión presenta una oportunidad de ganar-ganar para ambas partes, una solución realista de dos estados que resuelve el riesgo del estado palestino para la seguridad de Israel”, dijo Trump.

El plan fue bien recibido por el primer ministro israelí, quien calificó el lanzamiento de la iniciativa como un “día histórico” para el estado judío.

Trump dijo que su plan plantea una congelación de cuatro años del desarrollo israelí en el área destinada a un futuro Estado palestino.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020