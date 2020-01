502a60ec18

Derechos Humanos Subsecretario Galli y asesinato de hincha: "Se da en un contexto de ataque violento a un vehículo policial" Tanto desde Carabineros como desde el Gobierno evitaron las autocríticas e hicieron un llamado a la "paz social" y apuntaron a un "clima violento" como culpable de la muerte de Jorge Mora. Tomás González F. Miércoles 29 de enero 2020 14:20 hrs.

El asesinato del hincha de Colo Colo, Jorge Mora, quien fue brutalmente atropellado por un camión de Carabineros luego del partido entre los albos y Palestino, ya está trayendo las primeras consecuencias y generando diversas reacciones, luego de que Carabineros y el Gobierno se refirieran al tema evitando la autocrítica, y luego de que la Garra Blanca pusiera en jaque la continuidad del Campeonato Nacional. A nombre de Carabineros, primero iba a ser el general Enrique Bassaletti quien se referiría al tema, no obstante, luego recularon y avisaron que sería el general Manuel Valdés. Pero a la hora del punto de prensa, no fue ni el uno ni el otro quien llegó a dar la vocería, sino que la directora suplente del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros, la coronel Karina Soza. Lejos de la autocrítica y asumir responsabilidades, la uniformada hizo un llamado a “la paz social” y enfatizó en que de haber actuado de otra manera, los afectados pudieron haber sido efectivos de Carabineros. “Si el vehiculo hubiese permanecido ahí, hoy día estariamos lamentando quizás la muerte de los funcionarios. Debo recordar que los dos funcionarios que iban al interior del vehículo resultaron lesionados. Por eso nuevamente hago la reflexión: este clima de violencia que estamos viviendo nos causa daños irreparables”, señaló Soza. “Por eso el llamado es a que las personas no ataquen a un vehículo policial en marcha, no sigan con estos desórdenes, porque no solo ponen en riesgo la vida de los conductores policiales, sino también de otras personas“, añadió la directora suplente del Departamento de DD.HH. de Carabineros. A su vez, desde el Palacio de La Moneda, fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien se refirió a los hechos. Al igual que las autoridades de Carabineros, el subsecretario hizo un llamado a la paz social señalando que es la violencia callejera la que ha generado tanto dolor en la población. En ese sentido, enfatizó en que el atropello que terminó con la vida de Jorge Mora fue en el marco de ataques a los uniformados, en un ademán de justificar a la institución. “El contexto en que se da es un contexto de ataque violento a un vehículo policial“, sostuvo Galli. “Entonces yo quiero hacer un llamado, un llamado a terminar con la violencia. Yo creo que la violencia solo genera dolor y destrucción. Y ese contexto de violencia no ayuda a que podamos generar las condiciones para darle salida y dar solución a los problemas de los chilenos“, agregó el subsecretario del Interior. A esto se suman las palabras que expresó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien, en una reunión con el consejo consultivo de Paz Ciudadana -en la que participaron también el general director de Carabineros, Mario Rozas; el director general de la PDI, Héctor Espinosa; y el fiscal nacional, Jorge Abbott-, sostuvo que no es necesaria una refundación de Carabineros, sino que sólo un cambio, reforma que, anunció, llegaría recién en 2027. Frente a esto, y sumado al asesinato de Jorge Mora a las afueras del Estadio Monumental, las reacciones no tardaron en llegar y desde el Congreso, la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, sostuvo que las palabras del secretario de Estado son una burla. “Anoche murió una persona atropellada por un camión de Carabineros y el ministro Blumel afirma que no es necesario refundar la institución. Parece una burla. Presentamos una propuesta de refundación porque no nos imaginamos urgencia mas grande que garantizar la vida y la integridad de las personas. ¿Cuáles son las prioridades del ministro? No pueden existir mas muertes de manos del Estado, ya basta“, lamentó la parlamentaria del Frente Amplio. Por su parte, a través de su cuenta de Instagram, la Garra Blanca, barra oficial de Colo-Colo, amenazó con boicotear el fútbol chileno tras el fallecimiento del barrista. En un comunicado aseguraron que no permitirán que el Campeonato Nacional se reanude. “Condenamos y repudiamos de forma enérgica el actuar y la persecución cobarde de Carabineros, contra la barra y el hincha colocolino en general. Seremos claros… No vuelve más el fútbol hasta que paguen los asesinos del pueblo y quienes los amparan”, detallaron en el texto. En tanto, el uniformado que conducía el camión y que mató al joven hincha, se encuentra detenido por el delito de atropello con resultado de muerte, según confirmó la Fiscalía Metropolitana Oriente. Esta tarde será formalizado por cuasidelito de homicidio, según confirmaron desde el Ministerio del Interior, desde donde también señalaron que durante la jornada se comunicarán con los familiares del fallecido.

Ver esta publicación en Instagram Hoy terminado el último partido de la fecha el carro de Carabineros se tiro contra el común de los peatones que habitual mente transitan por las calles del David Arellano envistiendo al compañero Jorge Herrera Moya quien acaba de fallecer en el Hospital de La florida. Condenamos y repudiamos de forma enérgica el actuar y la persecución cobarde de Carabineros, contra la barra y el hincha Colocolino en general. Seremos claros…. No vuelve mas el fútbol hasta que paguen los asesinos del pueblo y quienes los amparan. Exigimos juicio y castigo!!! GARRA BLANCA “Quien siembra viento, cosecha tempestades” Una publicación compartida de GARRA BLANCA (@garrablancaoficial) el 28 Ene, 2020 a las 7:48 PST

