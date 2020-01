Lorena Astudillo por ley Gabriela: “Es un avance, pero no podemos verla como un triunfo”

Este miércoles, el Senado aprobó la llamada Ley Gabriela, iniciativa que busca ampliar la figura del femicidio y lo recalifica como un tipo penal que considera el asesinato de cualquier mujer “con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género”.

De esta manera se calificará como femicidio el asesinato de una mujer cuyo victimario sea hombre y esté relacionado con ella mediante cualquier tipo de relación amorosa o sexual.

Para conocer sus impresiones, Radio y Diario Universidad de Chile conversó con Lorena Astudillo, abogada y miembro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, quien, si bien precisó que la ley Gabriela es un avance, no puede verse como un triunfo, ya que no va a la matriz de la violencia.

“Esto siempre va a ser un avance, siempre va a ser positivo cualquier tipo de iniciativa, pero no podemos verla como un triunfo porque seguimos teniendo estas leyes parcializadas que no dan cuenta de la generalidad, y mientras no tengamos la generalidad no vamos a poder diseñar las estrategias adecuadas, entonces nos quedamos nuevamente con la ley Gabriela, con la ley del Femicidio, con la ley del Respeto Callejero, como si las manifestaciones de violencia en sí fueran independientes unas de otras, y si nosotros no somos capaces que esto tiene una matriz común, no vamos a poder cambiarlo”.

En ese sentido, Astudillo explicó que se debe reconocer la violencia hacia las mujeres jurídicamente, algo indispensable para contar con una institucionalidad sólida.

“Sería preciso avanzar hacia una legislación que reconozca la violencia hacia las mujeres jurídicamente, porque hoy en Chile eso no existe. Han salido todas las autoridades, ex presidentes, la ministra del Sernam a hablar sobre la violencia hacia las mujeres, pero la verdad es que jurídicamente, como concepto, en Chile no existe, y si no existe tal concepto no tenemos institucionalidad, no tenemos recursos, no tenemos prevención, no tenemos legislación al respecto, entonces sería ideal poder avanzar primero hacia esa conceptualización, después reconocer entonces que el femicidio es una manifestación extrema o máxima de esas manifestaciones de violencia”.

Además, la abogada sostuvo que lo que debe perseguirse como fin no es una mayor sanción para el femicidio, sino el acabar con este tipo de delito.

“La legislación no solamente debe ser sancionatoria. En Chile estamos acostumbrados a que cuando algo no nos parece lo notificamos para castigarlo, y lo que nosotras buscamos es que no pase, que no tengan que ocurrir femicidios. Nos dicen ‘aumentamos las penas del femicidio’, pero no queremos eso, queremos que no maten mujeres, y para eso debe haber un reconocimiento en la conceptualización de violencia hacia las mujeres para poder hacer después políticas públicas integrales”.

De todas formas, la integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres acusó falta de voluntad política de las autoridades para enfrentar este flagelo de manera clara y oportuna.

“En Chile las cosas se hacen a través de las políticas públicas, y ha faltado voluntad política. Si tú escuchas cuando se discuten las propuestas de las mujeres en el Congreso, hemos escuchado aberraciones como que a las mujeres nos violan por tomar un trago demás, aberraciones como que las mujeres prestamos el cuerpo, que vamos a inventar violaciones para ir a abortar. Estas mismas personas son las que definen cómo vivimos las mujeres. Hemos tenido a agresores de mujeres legislando en las comisiones de Familia, ellos hacen las leyes que debieran sancionarlos a ellos mismos por haber agredido físicamente y psicológicamente a sus parejas. Entonces acá falta voluntad política, no hay desconocimiento, el diagnóstico está hecho hace mucho tiempo”.

El femicidio en Chile lamentablemente es noticia casi todas las semanas. Solo el año 2019 se registraron 45 femicidios y entre el 2010 y el 2019 este delito alcanzó los 412 casos.