China, cada vez más aislada por el nuevo coronavirus

El aislamiento en que el nuevo coronavirus sumió a China se ha acentuado todavía más este sábado, con Australia y Estados Unidos sumándose a la lista de países que impusieron vetos contra los viajeros procedentes del gigante asiático, donde la epidemia ya causó más de 250 muertos y casi 12 mil infectados. El jueves 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declaró “la emergencia internacional” sin menoscabar los esfuerzos que hace China para detener la expansión de esta epidemia.

El virus ya ha alcanzado a más de una veintena de países, incluyendo España, el Reino Unido, Rusia y Suecia, mientras que África y América del Sur parecían de momento exentas de la epidemia, que se cobró la vida de 259 personas en China. Aunque algunos expertos sugieren la hipótesis que esta ausencia de casos en África y América del Sur puede deberse también a la falta de pruebas de diagnóstico en estas regiones del planeta.

También aumentó el número de personas infectadas en China, a 11.791, después de que el viernes se diagnosticaran 2.100 nuevos casos, anunció el sábado la Comisión Nacional de Salud.

Ante la gravedad de la situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió el jueves 30 de enero declarar la epidemia “emergencia de salud pública de alcance internacional”. Cada día, la Organización publica sus informes aquí.

Un buen número de países enviaron aviones a la zona en la que apareció el brote para repatriar a sus ciudadanos, otros optaron además por cerrar sus fronteras e imponer restricciones a la circulación.

Washington anunció medidas excepcionales para cerrar sus fronteras o para imponer la cuarentena a los viajeros procedentes de China, y sobre todo del epicentro de la epidemia, la ciudad de Wuhan (centro) y su provincia, Hubei; sean o no estadounidenses.

A partir del domingo, las autoridades prohibirán la entrada a su territorio a todas las personas no estadounidenses que hayan estado en China en las últimas dos semanas, decretó el secretario de Salud Alex Azar.

A los estadounidenses que hayan visitado Hubei en las dos semanas anteriores se les impondrá una cuarentena de hasta 14 días.

Por su parte, Australia anunció el sábado que prohibía entrar a su territorio a cualquier persona no residente procedente de China, una medida similar a las anunciadas por otros países como Italia, Singapur y Mongolia, y que causaron malestar en Pekín.

.@WHO continues to have confidence in ‘s capacity to control the outbreak. We would’ve seen many more #2019nCoV cases outside by now, & probably deaths, if it were not for the government’s efforts & the progress they’ve made to protect their own people & the world.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 31, 2020