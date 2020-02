Muguruza pierde ante Kenin en la final del Abierto de Australia

La estadounidense Sofia Kenin logró, a sus 21 años de edad, su primer título de Grand Slam al derrotar en la final a la española Garbiñe Muguruza en tres sets, por 4-6, 6-2 y 6-2, que buscaba en Melbourne su tercer ‘grande’.

La norteamericana de origen ruso, que comenzó el torneo como 15ª jugadora del mundo, nunca había superado los octavos de final de un Grand Slam (Roland Garros en 2019), pero se mostró superior a una irregular Muguruza (N.32), que buscaba su tercer ‘grande’, tras haber conquistado Roland Garros (2016) y Wimbledon (2017).

“Oficialmente, mi sueño se ha hecho realidad. Si tienen sueños, vayan a por ellos. ¡Pueden alcanzarse!”, declaró Kenin al partido al recibir el trofeo.

“Felicidades Sofia. Has jugado un gran torneo y estoy segura que jugarás muchas finales”, le dedicó Muguruza, de 26 años, a su rival.

Todo parecía comenzar bien para la española nacida en Caracas, que rompió el saque de la estadounidense en el tercer juego del partido y confirmó con su servicio para ponerse 3-1 a favor.

Kenin, que peleaba todas la bolas como si cada una de ellas fuera la del título, igualó el partido 4-4, pero Muguruza reaccionó y sumó dos juegos seguidos para cerrar el primer set por 6-3 en 52 minutos de juego.

El buen juego de la española en la primera manga dio paso a una de sus famosas ‘desconexiones’, dejando que Kenin le rompiera por primera vez el servicio en el cuarto juego del segundo set, que acabó apuntándose por 6-2, aprovechándose de la debilidad de Garbiñe con su primer servicio.

Muguruza mejoró en el tercer set, pero por entonces la estadounidense se había crecido tanto que veía muy cerca la posibilidad de sumar su primer título de Grand Slam.

Decisivo fue el quinto juego, en el que Muguruza tres bolas de ‘break’ para ponerse 3-2 a su favor, pero Kenin remontó para mantener su servicio y rompérselo a la española en el siguiente para ponerse 4-2.

Todo estaba en contra para la española, que no sólo no reaccionó, sino que acabó el partido con una doble falta, la séptima del encuentro, en una muestra más de la irregularidad que caracteriza a la exnúmero 1 del ránking, que a partir del lunes ascenderá al 16º puesto de la WTA.

Un mal menor para la española, que jugaba su primer Grand Slam sin ser cabeza de serie desde 2014, después de sumar resultados negativos en los últimos 18 meses.

Kenin, por su parte, logró la victoria con 21 años y 80 días, 22 días más joven que la japonesa Naomi Osaka cuando se impuso en Melbourne el año pasado.

