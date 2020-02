92b19876f8

Nacional Unidad Social llama a aprobar una nueva constitución e impulsar Asamblea Popular Constituyente Los integrantes de esta organización entregaron su postura respecto del proceso constituyente luego de un proceso de deliberación e intercambio entre sus bases. Claudio Medrano Lunes 3 de febrero 2020 14:01 hrs.

Un llamado a “todo el pueblo chileno a participar activamente” en el plebiscito del próximo 26 de abril “votando por las opciones apruebo y convención constituyente” realizaron las organizaciones que componen Unidad Social, junto con reiterar las críticas respecto de la forma en la cual fue creado este proceso. A juicio de las organizaciones presentes, “este proceso no se funda en la soberanía popular, desconociendo el poder constituyente originario” y agregan que “establece limitaciones y trabas al ejercicio de la soberanía fijando, previamente, un quórum elevado que impide cambios sustanciales en el modelo constitucional”. Pese a esto, Unidad Social considera que “el plebiscito del próximo 26 de abril puede y debe ser un paso más en un proceso de cambio social y no constituye, necesariamente, su meta final”, así lo enfatizó la vocera del bloque Cannabis Medicinal, Ana María Gazmuri. “Unidad Social llama a participar del plebiscito del 26 de abril, votar apruebo, marcar convención constituyente y además marcar AC. Hay que decir, respecto de este punto, que no hay unanimidad de parte de todas las organizaciones sociales, pero la mayoría sí está de acuerdo. Lo que es claro para todos es que vamos a participar del plebiscito, vamos a votar apruebo y convención constituyente, para que no haya confusiones al respecto”, recalcó la actriz. Unidad Social llama a aprobar el cambio de la Constitución en el Plebiscito y a impulsar una Asamblea Popular Constituyente pic.twitter.com/P5AbVO2eoA — Esteban Silva Cuadra (@esilvacuadra) February 3, 2020 Asimismo, desde Unidad Social hicieron un llamado a “trabajar en la instalación de una Asamblea Popular Constituyente, plurinacional, paritaria y decolonial; asegurando la construcción de una Constitución desde las bases, desde la pluriversidad del pueblo soberano”, la que debería ocurrir a continuación del plebiscito del mes de abril. El expresidente de la Confusam y representante del bloque sindical de Unidad Social, Esteban Maturana, emplazó al Ejecutivo por no garantizar la debida realización de este proceso “el ministro del Interior no nos da las garantías del debido proceso, para que eso ocurra hace falta que haya un ministerio que garantice la seguridad ciudadana, pero no en la lógica de criminalizar las manifestaciones sociales. Estamos en condiciones peores que en el plebiscito del 89 porque esta es una democracia de mentira. Aquí se viola, se tortura y se mata y el responsable es el presidente Sebastián Piñera”, enfatizó. Por su parte, la vocera de la Coordinadora No + AFP, Carolina Espinoza, hizo un llamado a movilizarse no solo a través del voto, sino que también resguardando la debida realización del plebiscito constituyente “hay que comprometerse en la participación como apoderados y vocales de mesa porque haremos un proceso paralelo de conteo de votos. El país no cambia y son los empresarios y en especial el gobierno quienes no quieren impulsar los cambios, por lo mismo, necesitamos más unidad y movilización”, señaló. Unidad Social reiteró su apoyo “a la movilización y la organización de los chilenos y chilenas”, y añadieron que “trabajamos por una gran articulación popular, unitaria e inclusiva, valorando la diversidad de los territorios, siendo parte del pueblo movilizado”. Finalmente, denunciaron la represión y criminalización de la protesta social y señalaron que “la violación de los Derechos Humanos se ha vuelto una práctica sistemática de parte del Estado de Chile” y, por lo mismo, exigen “verdad, juicio y castigo a sus responsables civiles y uniformados”. Foto principal: Agencia Uno.

