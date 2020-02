El coronavirus chino hace retroceder el precio del petróleo

El brote de coronavirus está golpeando primero los precios del crudo porque es la materia prima para el transporte. Las medidas de precaución se han aplicado muy rápidamente, más rápidamente que durante la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) en 2003.

La interrupción de los enlaces aéreos en y hacia China, pero también la reducción de los viajes por carretera en la víspera de Año Nuevo, significa que se consumirá menos queroseno, diésel y gasolina.

Attending the meeting, HE Ambassador Wang Qun, Permanent Representative of the People’s Republic of #China to Austria (@ChinaMissionVie) shared the latest information on the #coronavirus outbreak and the measures being taken by the Chinese Government to contain it. pic.twitter.com/hqFl14WoWw

— OPEC (@OPECSecretariat) February 4, 2020