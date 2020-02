938b514124

Educación Nacional Demre finaliza proceso de PSU 2019 con un balance positivo La prueba de esta jornada fue el tercer intento por darla, pues desde la ACES se llamó a boicotear el proceso, lo que dificultó su desarrolló. Diario Uchile Miércoles 5 de febrero 2020 16:51 hrs.

Este miércoles finalizó el proceso de PSU 2019, luego de que cinco mil estudiantes rindieran el examen de Matemáticas en relativa calma. La prueba de esta jornada fue el tercer intento por darla, pues desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) se llamó a boicotear el proceso, lo que dificultó su desarrolló, retrasó las fechas, y tuvieron que establecerse medidas de seguridad inéditas, donde incluso Carabineros custodió las pruebas. Al respecto, el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), Aldo Valle, reconoció la anormalidad del recién finalizado proceso y lamentó que, por causa de terceros, no todos los estudiantes rindieran el examen cuando correspondía. “Es anormal que en un proceso de admisión se haya requerido de la presencia policial explícita, pero eso obviamente no se debió a una decisión voluntaria de parte del Consejo de Rectores ni del Demre, se debió a hechos de público conocimiento. Muchas personas, muchas y muchos postulantes se vieron impedidos, en la primera fecha de aplicación, de rendir sus pruebas debido a acción de terceros que, en muchos casos, por la fuerza, por vías de hecho, impidieron que hubiese las condiciones de confianza, de serenidad, de tranquilidad que se requiere para rendir una prueba como esta”. Por su parte, directora del Demre, Agradeció la labor de todos quienes cooperaron para que el proceso pudiera finalizar de buena manera, especialmente a los funcionarios de la entidad que dirige, pues los aspectos logísticos exigían un trabajo minucioso. “Esto funciona porque gran parte de Chile quiere que funcione, y eso ha sido siempre así. Este año fue sometido a condiciones más extremas, pero siempre hemos tenido que agradecer. Agradecer al personal del Demre que realmente ha trabajado de manera increíble, pudimos hacer tres procesos en un mes, tres procesos grandes, aunque estos últimos números no sean comparables a los iniciales, de todos modos, es un proceso con una cantidad importante de aspectos logísticos. También el hecho de tener tres pruebas, que son más de tres, de tener estas pruebas listas para ser aplicadas es algo que se consigue con mucho trabajo”. Quien también se refirió al proceso fue el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Según dijo a Radio Cooperativa, el proceso se logró sacar delante de la mejor forma posible tomando en cuenta las condiciones del país. Al respecto, Vivaldi destacó la rendición del examen en un Chile donde muchos eventos han tenido que suspenderse o cancelarse. “Nosotros sacamos adelante la PSU en un país en que no se pudo hacer la APEC, la COP25, no se pudo terminar el campeonato de fútbol, no se pudo hacer la Teletón, ni siquiera se pudo jugar la final de la Copa Libertadores”. Los resultados de los exámenes estarán disponibles desde el lunes 24 de febrero en la página web del Demre, mismo día en que empieza el proceso de postulaciones. El proceso de matrícula a la educación superior comienza el 3 de marzo.

