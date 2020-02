China: Muerte del doctor que alertó sobre coronavirus desata ola de indignación

“Nunca olvidemos al Dr. Li, el médico que habló de una enfermedad llamada ‘rumor’”, o los hashtags “Queremos libertad de expresión”, tal vez nunca antes las redes sociales han sido tan disonantes, y en todo caso tan poco “armonizadas” en China. Los censores estaban literalmente abrumados por la ira de los usuarios de Internet.

La muerte del joven oftalmólogo que alertó tempranamente sobre el virus empezó a circular justo antes de la medianoche, antes de ser oficialmente confirmada a las 2:58 a.m. por el Hospital Central de Wuhan.

El Dr. Li Wenliang “tuvo la desgracia de infectarse mientras luchaba contra el nuevo brote de neumonía por coronavirus“, dijeron sus colegas, médicos de primera línea en la cuenta oficial del hospital en Weibo. “Expresamos nuestro profundo pesar y nuestras condolencias”, agregan.

Una avalancha de imágenes en línea de velas de luto o una epidemia de “adiós Dr. Li” escrita en letras grandes en la nieve. Varios usuarios de Internet y también en algunos comentarios de la televisión central de China, han anunciado el arresto de los médicos acusados de divulgar noticias falsas a finales de diciembre, incluido el joven médico que ahora ha muerto.

Esta represión fue denunciada con este otro hashtag, que ahora ha sido censurado antes de ser ampliamente difundido: “Queremos una disculpa pública del gobierno y de la policía de Wuhan. Las autoridades locales han expresado sus condolencias y su profundo respeto por los desaparecidos”.

The #Wuhan government has expressed deep condolences and respect for doctor #LiWenliang, one of the early “whistleblowers” who tried to warn others of the #coronavirus outbreak. https://t.co/eCrNh9QbYr https://t.co/y2K58HUaLB pic.twitter.com/tkx3hB14dd

— Global Times (@globaltimesnews) February 7, 2020