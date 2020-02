Universidad de Chile lidera principales rankings internacionales en 2019

Este año la Casa de Bello fue destacada nuevamente como la universidad Nº 1 de Chile y una de las más importantes de Latinoamérica por mediciones de prestigio a nivel internacional que miden aspectos como la investigación, impacto del trabajo de sus egresados, y la labor académica. El Academic Ranking of World Universities (ARWU), Nature Index, SCImago, CWTS Leiden, el Ranking Web of Universities, y el University Ranking by Academic Performance fueron algunas de las clasificaciones que dieron cuenta de este liderazgo. A nivel nacional, en tanto, nuevamente obtuvo el reconocimiento como la principal institución de educación superior del país en el ranking AméricaEconomía 2019.