bc32a3b4c0

e43229c221

Cultura Fuerza Cultural: “En ningún caso nos relacionaríamos con el mundo de la derecha” Sebastián Milos, presidente del nuevo partido, conversa con Radio Universidad de Chile sobre sus definiciones políticas, sus próximos pasos y su postura sobre el plebiscito constitucional. “Parte de la gracia es que somos gente que no tiene experiencia política”, dice. Rodrigo Alarcón L. Sábado 8 de febrero 2020 9:18 hrs. Compartir

Hace poco más de dos meses se hizo la primera reunión que terminó dando forma a Fuerza Cultural, un nuevo partido político que agrupa a cerca de 350 personas vinculadas con disciplinas artísticas, pero también con la historia, la antropología, el periodismo o la sicología, entre otros ámbitos. La semana pasada, los creadores de la colectividad llegaron hasta las oficinas del Servicio Electoral (Servel) para volver a presentar sus estatutos y 123 firmas, luego de un primer intento en que la institución objetó algunas inscripciones. Si esta vez no hay problemas, el organismo los declarará como un partido en formación. A la espera de esa determinación, el presidente de Fuerza Cultural, Sebastián Milos, conversó con Radio Universidad de Chile en torno a sus definiciones políticas, sus próximos pasos y su posición en torno al plebiscito constitucional del próximo 26 de abril. “Ya tenemos los principios, que nos distinguen claramente de otros partidos. Hay gente de todo Chile, está bien repartido en términos de género y si uno se fija no es para nada un partido de los artistas. Hay artistas, pero no está enfocado ahí: hay profesores, abogados, sociólogos, investigadores. Es un universo bastante grande, pero con este eje que es la cultura”, explica. Fundador de la plataforma Portaldisc y parte del gremio de la música independiente, IMI Chile, Milos explica que la idea de formar un partido político estaba rondando hace cerca de un año, pero tomó forma luego del 18 de octubre. “La idea era como diciendo ‘qué ganas que existiera un partido más enfocado en la cultura’, porque realmente las aspiraciones culturales están muy poco representadas a nivel político”, cuenta. “Nuestro principal motivo es acercar la política y la cultura, que son mundos que no se pescan y están absolutamente distanciados, siendo que deberían trabajar mucho más en conjunto. La cultura tiene mucho que aportar en la política, en todos los ámbitos, entonces no se entiende que el mundo político no la considere para nada. En general, las decisiones políticas son tomadas por abogados y economistas”, argumenta. “Cuando vino el estallido social, empezamos a conversar, se hicieron cabildos y ahí dijimos ‘bueno, alguna vez hablamos de hacer un partido de la cultura, es el momento y lo tenemos que hacer nosotros’. La primera reunión fue muy introductoria y llegaron 15 personas. Yo no conocía a nadie, fue bien loco, pero todos fueron muy entusiastas con la idea. Si no hubiera llegado nadie o hubiera llegado gente a aportillar la idea, no hubiera seguido adelante, pero fueron dos jornadas completas de trabajo”, añade. Ninguna de las personas que adhieren a Fuerza Cultural parecen haber tenido figuración en otros partidos. ¿Es un atributo para ustedes? Es parte de la gracia de Fuerza Cultural, que se está construyendo con gente que no tiene experiencia política. Creo que lo estamos convirtiendo en un atributo, tratando de romper con los paradigmas, los prejuicios y las cargas de la política tradicional. No es que no sepamos nada, nos gusta la política, pero no nos gustan los partidos, paradójicamente. Ninguno se siente identificado con los partidos actuales y por lo mismo está esa contradicción: no nos gustan los partidos políticos, entonces creemos uno y partamos de cero, con todo lo difícil que es. Creemos uno diferente. Tampoco nos arrogamos la idea de cambiar la política, sino que estamos partiendo paso a paso, ganando terreno en la medida que se pueda y se sume gente interesante. No tenemos grandes pretensiones de largo plazo. Ahora estamos enfocados en el plebiscito, vendrá la etapa de consolidar el partido para inscribirlo, conseguir afiliados en todo Chile y después nos enfocaremos en octubre, que es el gran hito de las elecciones municipales. Por supuesto que nos gustaría tener una representación ahí, así que vamos a tratar de inscribir el partido antes. ¿Se han relacionado con otros partidos o coaliciones o van a seguir un camino más propio? Hay muchas cosas que todavía no están totalmente definidas. Tenemos una comisión de vinculación institucional y territorial que se ha juntado con movimientos sociales, organizaciones y barrios, empezando a generar esos lazos. Estamos abiertos a hacerlo, pero todavía no es algo resuelto. No estamos todavía en esa etapa. Sin embargo, el “mundo de la cultura” se identifica habitualmente con la izquierda… En ningún caso nos relacionaríamos con el mundo de la derecha. Es un partido que de forma natural ha convocado personas que se sienten más identificadas con la izquierda, es un hecho. Además, los principios son bien categóricos en cosas que probablemente no convoquen a personas de derecha. Ahora, dentro de ese espectro también hay una amplitud de visiones. También tenemos una comisión de pensamiento, investigación y redacción que se está reuniendo para tener insumos más ideológicos. Muchos no venimos del mundo político y hay cosas que tenemos que aprender, pero si nos tuviéramos que vincular al sistema bipolar de la política, estaríamos más cercanos a la izquierda. ¿Están por una nueva Constitución y una Convención Constituyente? Es así con los sondeos que hemos hecho entre los adherentes, el equipo fundador, la directiva. Vamos a hacer una buena encuesta entre todos los adherentes y los que se vayan sumando para tener mayor claridad en muchos temas, no solo esos, pero en los diálogos que se dan no hay nadie por el Rechazo o una Convención Mixta. ¿Qué posición tienen en discusiones como la paridad de género o la inclusión de independientes o pueblos originarios en el debate sobre una nueva Constitución? En nuestros principios declaramos abiertamente que estamos por la paridad de género. La directiva y el tribunal supremo, que son instancias que exige el Servel para presentar el partido, son de cinco hombres y cinco mujeres. Nos hemos exigido ser súper rigurosos en ese aspecto, por lo tanto, también estamos totalmente a favor de los mecanismos de paridad . Lo mismo con las cuotas para pueblos originarios o independientes. Hay ciertas cosas que no hay que dejar que surjan de forma espontánea, hay que forzarlas positivamente. Fotos: Gentileza Fuerza Cultural.

Hace poco más de dos meses se hizo la primera reunión que terminó dando forma a Fuerza Cultural, un nuevo partido político que agrupa a cerca de 350 personas vinculadas con disciplinas artísticas, pero también con la historia, la antropología, el periodismo o la sicología, entre otros ámbitos. La semana pasada, los creadores de la colectividad llegaron hasta las oficinas del Servicio Electoral (Servel) para volver a presentar sus estatutos y 123 firmas, luego de un primer intento en que la institución objetó algunas inscripciones. Si esta vez no hay problemas, el organismo los declarará como un partido en formación. A la espera de esa determinación, el presidente de Fuerza Cultural, Sebastián Milos, conversó con Radio Universidad de Chile en torno a sus definiciones políticas, sus próximos pasos y su posición en torno al plebiscito constitucional del próximo 26 de abril. “Ya tenemos los principios, que nos distinguen claramente de otros partidos. Hay gente de todo Chile, está bien repartido en términos de género y si uno se fija no es para nada un partido de los artistas. Hay artistas, pero no está enfocado ahí: hay profesores, abogados, sociólogos, investigadores. Es un universo bastante grande, pero con este eje que es la cultura”, explica. Fundador de la plataforma Portaldisc y parte del gremio de la música independiente, IMI Chile, Milos explica que la idea de formar un partido político estaba rondando hace cerca de un año, pero tomó forma luego del 18 de octubre. “La idea era como diciendo ‘qué ganas que existiera un partido más enfocado en la cultura’, porque realmente las aspiraciones culturales están muy poco representadas a nivel político”, cuenta. “Nuestro principal motivo es acercar la política y la cultura, que son mundos que no se pescan y están absolutamente distanciados, siendo que deberían trabajar mucho más en conjunto. La cultura tiene mucho que aportar en la política, en todos los ámbitos, entonces no se entiende que el mundo político no la considere para nada. En general, las decisiones políticas son tomadas por abogados y economistas”, argumenta. “Cuando vino el estallido social, empezamos a conversar, se hicieron cabildos y ahí dijimos ‘bueno, alguna vez hablamos de hacer un partido de la cultura, es el momento y lo tenemos que hacer nosotros’. La primera reunión fue muy introductoria y llegaron 15 personas. Yo no conocía a nadie, fue bien loco, pero todos fueron muy entusiastas con la idea. Si no hubiera llegado nadie o hubiera llegado gente a aportillar la idea, no hubiera seguido adelante, pero fueron dos jornadas completas de trabajo”, añade. Ninguna de las personas que adhieren a Fuerza Cultural parecen haber tenido figuración en otros partidos. ¿Es un atributo para ustedes? Es parte de la gracia de Fuerza Cultural, que se está construyendo con gente que no tiene experiencia política. Creo que lo estamos convirtiendo en un atributo, tratando de romper con los paradigmas, los prejuicios y las cargas de la política tradicional. No es que no sepamos nada, nos gusta la política, pero no nos gustan los partidos, paradójicamente. Ninguno se siente identificado con los partidos actuales y por lo mismo está esa contradicción: no nos gustan los partidos políticos, entonces creemos uno y partamos de cero, con todo lo difícil que es. Creemos uno diferente. Tampoco nos arrogamos la idea de cambiar la política, sino que estamos partiendo paso a paso, ganando terreno en la medida que se pueda y se sume gente interesante. No tenemos grandes pretensiones de largo plazo. Ahora estamos enfocados en el plebiscito, vendrá la etapa de consolidar el partido para inscribirlo, conseguir afiliados en todo Chile y después nos enfocaremos en octubre, que es el gran hito de las elecciones municipales. Por supuesto que nos gustaría tener una representación ahí, así que vamos a tratar de inscribir el partido antes. ¿Se han relacionado con otros partidos o coaliciones o van a seguir un camino más propio? Hay muchas cosas que todavía no están totalmente definidas. Tenemos una comisión de vinculación institucional y territorial que se ha juntado con movimientos sociales, organizaciones y barrios, empezando a generar esos lazos. Estamos abiertos a hacerlo, pero todavía no es algo resuelto. No estamos todavía en esa etapa. Sin embargo, el “mundo de la cultura” se identifica habitualmente con la izquierda… En ningún caso nos relacionaríamos con el mundo de la derecha. Es un partido que de forma natural ha convocado personas que se sienten más identificadas con la izquierda, es un hecho. Además, los principios son bien categóricos en cosas que probablemente no convoquen a personas de derecha. Ahora, dentro de ese espectro también hay una amplitud de visiones. También tenemos una comisión de pensamiento, investigación y redacción que se está reuniendo para tener insumos más ideológicos. Muchos no venimos del mundo político y hay cosas que tenemos que aprender, pero si nos tuviéramos que vincular al sistema bipolar de la política, estaríamos más cercanos a la izquierda. ¿Están por una nueva Constitución y una Convención Constituyente? Es así con los sondeos que hemos hecho entre los adherentes, el equipo fundador, la directiva. Vamos a hacer una buena encuesta entre todos los adherentes y los que se vayan sumando para tener mayor claridad en muchos temas, no solo esos, pero en los diálogos que se dan no hay nadie por el Rechazo o una Convención Mixta. ¿Qué posición tienen en discusiones como la paridad de género o la inclusión de independientes o pueblos originarios en el debate sobre una nueva Constitución? En nuestros principios declaramos abiertamente que estamos por la paridad de género. La directiva y el tribunal supremo, que son instancias que exige el Servel para presentar el partido, son de cinco hombres y cinco mujeres. Nos hemos exigido ser súper rigurosos en ese aspecto, por lo tanto, también estamos totalmente a favor de los mecanismos de paridad . Lo mismo con las cuotas para pueblos originarios o independientes. Hay ciertas cosas que no hay que dejar que surjan de forma espontánea, hay que forzarlas positivamente. Fotos: Gentileza Fuerza Cultural.