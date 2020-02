92777e2063

Cultura “1917” y “Parásitos”, favoritas para los Oscar 2020 Nueve largometrajes se disputan la recompensa más codiciada del séptimo arte. Pero dos cintas figuran como las favoritas, "1917" del británico San Mendes, y la surcoreana “Parásitos” de Bong Joon-Ho. RFI Domingo 9 de febrero 2020 12:47 hrs. Compartir

Los votos de los miembros de la Academia de Hollywood cerraron el pasado 4 de febrero y el suspenso está a sus máximos niveles. ¿Cuál de las nueve candidatas se llevara el Oscar a la mejor película? En todo caso, dos suenan más que las otras. La impactante 1917 del británico Sam Mendes, es para muchos la ganadora. La historia de dos jóvenes soldados británicos durante la Primera Guerra Mundial, responsables de transmitir un mensaje que podría salvar a un pelotón de 1600 hombres. Sam Mendes propone con esta cinta una experiencia de inmersión total en las sangrientas trincheras de Francia. 1917 es una joya de realismo, con una factura técnica impecable y filmada como si se tratara de un solo plano-secuencia. Muchos le auguran el Oscar tras haber arrasado en los Bafta y llevarse los Golden Globes a la mejor película y dirección. Pero en la carrera por el Oscar, se ha plantado firme la surcoreana Parásitos del maestro del suspenso Bong Joon-Ho, que es de esas películas que no deja indiferente a nadie. Bong relata con mucho humor negro la invasión de una familia modesta en una distinguida casa burguesa. Se trata de una sátira descarnada y conmovedora de la sociedad contemporánea, donde Bong acaricia la perfección en la puesta en escena y hace una dura crítica de las diferencias sociales. La película fue la gran ganadora del último Festival de cine de Cannes, donde se vio en estreno mundial. Ahora bien, ¿un Oscar a la mejor película para una cinta hablada en coreano? Muchos críticos consideran que si bien Parásitos se lo merece con creces, la Academia emitirá un voto más tradicional, en favor de 1917. De su lado, Joaquin Phoenix parece tener ya en sus manos el Oscar al mejor actor por su prestación en Joker, categoría en donde figuran el apuesto Leonardo Di Caprio (Once upon a time… in Hollywood), Adam Driver (Marriage Story), o el español Antonio Banderas por su papel en Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. De su lado, el director manchego estará en la velada compitiendo con esta cinta por el galardón a la mejor película internacional, lista que incluye a la francesa Los Miserables de Ladj Ly. En cuanto a la estatuilla a la mejor interpretación femenina, los críticos son casi unánimes en torno a Renee Zellweger, por su rol en Judy. Las otras candidatas son Scarlett Johanson (Marriage Story) – nominada también al Oscar por el segundo rol (Jojo Rabbit) -, Saoirse Ronan (Little Women), Charlize Theron (Bombshell) y Cynthia Erivo (Harriet). Este año la presencia latinoamericana será mínima. El mexicano Rodrigo Prieto compite por la Mejor fotografía por El irlandés, y la mexicano-estadounidense Mayes Castillero Rubeo aspira al Mejor vestuario por Jojo Rabbit.

