ad1269a632

b68b3a5bbd

La surcoreana Parásitos hace historia en los Oscar La película de Bong Joon-Ho se llevó las estatuillas a la mejor Mejor película y Mejor película internacional. Un hito en la historia pues se trata de la primera vez que una película hablada en lengua extranjera gana la máxima recompensa del cine mundial. RFI Lunes 10 de febrero 2020 8:43 hrs. Compartir “1917” y “Parásitos”, favoritas para los Oscar 2020

Todos los críticos esperaban ese resultado pero pocos esperaban que se produjera. El thriller surcoreano Parásitos de Bong Joon-Ho arrasó en la 92ª gala de los Oscar. Un hito absoluto en la historia de estas recompensas y del cine pues se trata de un doblete inédito. Es la primera vez que una película gana en las dos categorías, Mejor película y Mejor película internacional. Pero además, Bong Joon-Ho logró lo que muchos habían intentado: que una película no hablada en inglés fuera consagrada como la mejor producción del año. El año pasado, el mexicano Alfonso Cuarón estuvo nominado en la dos categorías por Roma, pero los miembros de la Academia eligieron a Greenbook como la mejor película, y le dieron a Cuarón el premio a la Mejor película internacional. El virtuoso Bong, sin embargo, no ha dejado de sorprender con Parásitos desde su estreno mundial en el Festival de Cannes donde el jurado, presidido por Alejandro González Iñarritu, le otorgó la Palma de Oro a la Mejor película en 2019. Desde entonces, la carrera ha sido fulgurante para esta película en forma de sátira social contemporánea. Bong también se llevó otros dos premios el domingo por la noche en Los Angeles: Mejor Guión original y Mejor Director. Pocas veces una película logra suscitar tanto entusiasmo, tanto en la crítica como en el público. En este caso fue posible gracias a una factura sencillamente impecable, en todos los aspectos: un guion sólido con varias capas de lecturas y diálogos pertinentes, una puesta en escena brillante, actuaciones sorprendentes. Para muchos críticos fue realmente la película del año. Los miembros de la Academia también lo consideraron así. Los ganadores de la noche Los premios a los actores se fueron para los favoritos: sin sorpresas Joaquin Phoenix se llevó el Oscar a Mejor actor por su papel en Joker, mientras que Renee Zellweger se hizo con el galardón para la Mejor actriz (Judy). Los pronósticos también se confirmaron para Brad Pitt (Once upon a time… in Hollywood) y Laura Dern (Marriage Story), premiados con las estatuillas a los roles secundarios. Uno de los momentos más esperados fue el protagonizado por el cantante Elton John, quien subió al escenario junto a Bernie Taupin, para recibir el Oscar a la Mejor canción por “(I’m gonna) Love Me again” de la película Rocketman.

Todos los críticos esperaban ese resultado pero pocos esperaban que se produjera. El thriller surcoreano Parásitos de Bong Joon-Ho arrasó en la 92ª gala de los Oscar. Un hito absoluto en la historia de estas recompensas y del cine pues se trata de un doblete inédito. Es la primera vez que una película gana en las dos categorías, Mejor película y Mejor película internacional. Pero además, Bong Joon-Ho logró lo que muchos habían intentado: que una película no hablada en inglés fuera consagrada como la mejor producción del año. El año pasado, el mexicano Alfonso Cuarón estuvo nominado en la dos categorías por Roma, pero los miembros de la Academia eligieron a Greenbook como la mejor película, y le dieron a Cuarón el premio a la Mejor película internacional. El virtuoso Bong, sin embargo, no ha dejado de sorprender con Parásitos desde su estreno mundial en el Festival de Cannes donde el jurado, presidido por Alejandro González Iñarritu, le otorgó la Palma de Oro a la Mejor película en 2019. Desde entonces, la carrera ha sido fulgurante para esta película en forma de sátira social contemporánea. Bong también se llevó otros dos premios el domingo por la noche en Los Angeles: Mejor Guión original y Mejor Director. Pocas veces una película logra suscitar tanto entusiasmo, tanto en la crítica como en el público. En este caso fue posible gracias a una factura sencillamente impecable, en todos los aspectos: un guion sólido con varias capas de lecturas y diálogos pertinentes, una puesta en escena brillante, actuaciones sorprendentes. Para muchos críticos fue realmente la película del año. Los miembros de la Academia también lo consideraron así. Los ganadores de la noche Los premios a los actores se fueron para los favoritos: sin sorpresas Joaquin Phoenix se llevó el Oscar a Mejor actor por su papel en Joker, mientras que Renee Zellweger se hizo con el galardón para la Mejor actriz (Judy). Los pronósticos también se confirmaron para Brad Pitt (Once upon a time… in Hollywood) y Laura Dern (Marriage Story), premiados con las estatuillas a los roles secundarios. Uno de los momentos más esperados fue el protagonizado por el cantante Elton John, quien subió al escenario junto a Bernie Taupin, para recibir el Oscar a la Mejor canción por “(I’m gonna) Love Me again” de la película Rocketman.