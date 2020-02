a8d94e923c

Deportes Unión Española igualó con Palestino en el Clásico de Colonias En un ajustado compromiso en Santa Laura, el elenco hispano empató 1-1 con los árabes que no pudieron celebrar en la antesala del duelo por Conmebol Libertadores. Diario Uchile Lunes 10 de febrero 2020 15:35 hrs.

Unión Española consiguió un punto de oro en el Campeonato Nacional 2020 luego de igualar 1-1 con Palestino en duelo válido por la tercera fecha del torneo. La escuadra comandada por Ivo Basay no pudo mantener su ventaja en el marcador ante un insistente conjunto rojo que logró el empate en un intenso compromiso en el estadio Santa Laura – U. SEK. Pitazo inicial a una nueva edición del Clásico de Colonias entre hispanos y árabes en Plaza Chacabuco. Desde el comienzo los dirigidos por Ronald Fuentes trataron de imponer su localía para inaugurar las cifras en casa, pero se encontraron con un sólido meta, Cristián Guerra. Pero vendría la apertura del marcador a través de una genialidad de Bryan Carrasco (24’) quien en velocidad eludió rivales, gambeteó y marcó el primer tanto para los tetracolores. Con el gol en contra, Unión Española intentó buscar la paridad de inmediato, lamentablemente los árabes impidieron cada aproximación y mantuvieron su ventaja en la parte final del primer tiempo. Un duro golpe para el local que sufriría la expulsión por doble amonestación de Víctor Méndez que dejó con un hombre menos a su equipo a minutos de irse al descanso. En el complemento y pese a tener el panorama en contra en este compromiso, los hispanos siguieron con su juego para no caer en casa. Eso sí, los tetracolores no se quedaron de brazos cruzados y también crearon oportunidades de riesgo mediante un movedizo Leandro Benegas que buscaba su conquista personal. Con el pasar de los minutos y la llegada del cansancio, las escuadras disminuyeron poco a poco su intensidad. Una situación que no impidió que el dueño de casa lograra el empate, ya que Misael Dávila (78’) que convirtió un golazo para poner la igualdad en Independencia. Con esta igualdad, Unión Española y Palestino alcanzan las 4 unidades en el Campeonato Nacional 2020. Ahora, los hispanos se enfocan en su próximo duelo por el torneo nacional, mientras el “Tino-Tino” tendrá un importante encuentro ante Cerro Largo de Uruguay en la vuelta de la fase 2 de la Conmebol Libertadores. Fotografías: Rodrigo Broskow/Colaborador Comunicaciones ANFP

