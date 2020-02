Caucus New Hampshire: Sanders gana y promete “derrotar al “presidente más peligroso”

La victoria de Sanders lo afirma como el inicial presunto favorito a la nominación demócrata. Y es que el autocalificado socialista senador por Vermont acumula el segundo resultado positivo en una semana tras el caótico recuento en Iowa. Sanders lidera el alma progresista del partido ante los malos resultados de su rival en este flanco, Elizabeth Warren. Todo ante el derrumbe inicial del favorito al principio del proceso, el ex vice -presidente Joe Biden, arrollado en el flanco moderado por el empuje del joven ex alcalde Pete Buttigieg.

Consciente de esta atomización interna del voto Sanders llamaba a unificar el partido tras su figura.

“Nos vamos a unir y vamos a derrotar al presidente más peligroso de la historia moderna de este país. El motivo por el que vamos a ganar es que estamos armando un movimiento político multigeneracional y multirracial sin precedentes”.

We just won the New Hampshire primary. What we have done together here is nothing short of the beginning of a political revolution. Join us live at our primary night rally in Manchester! https://t.co/OmKd1xIumv

— Bernie Sanders (@BernieSanders) February 12, 2020