Invent for the Planet 2020: Las 48 horas para que estudiantes U.de Chile resuelvan problemas globales Durante un fin de semana, 25 estudiantes de nuestra casa de estudios formarán cinco equipos multidisciplinarios para crear soluciones concretas y comercializables que resuelvan problemas globales de alto impacto, simultáneamente a otras 40 universidades en todo el mundo. Diario UChile Miércoles 12 de febrero 2020 10:49 hrs.

Invent for the Planet 2020 es una experiencia global de diseño intensivo basada en el programa Aggies Invent de la Universidad de Texas A&M que este año va en su tercera versión y por primera vez incluye a Chile entre los países participantes junto a Estados Unidos, Brasil, Tailandia, México y otros. La idea es que todos los equipos inicien a las 16 horas locales del viernes 14 de febrero y terminan a las 14 horas del domingo 16 de febrero. Pero los concursantes no sólo tienen que crear la solución si no además deben construir un prototipo funcional y “venderlo” a un panel de jueces. El evento se llevará a cabo en múltiples ubicaciones en todo el mundo simultáneamente permitiendo un intercambio de ideas en tiempo real sobre el problema a solucionar sobre el desafío global que el equipo elija entre las 13 opciones de este año: plásticos de uso único, cuantificar personas en situación de calle con precisión, incendios forestales, desarrollo de ciudades inteligentes, satisfacer las demandas energéticas de manera sostenible, pilas de basura del océano, basura producida por industria aeronáutica y otros. Francisco Casado, coordinador de IFTP 20 en Chile cuenta que en la FCFM decidieron asumir el desafío de organizar esta competencia simultánea en varios países como respuesta a la motivación de los estudiantes y las necesidades académicas de educación integral: “Como Beauchef Proyecta tomamos la invitación porque queremos que nuestros estudiantes aprendan en ambientes diferentes a la sala de clases, especialmente con proyectos que tienen posibilidades de concretarse en un producto o solución real comercializable, a la vez de integrar equipos multidisciplinarios de trabajo que les permiten abordar desafios de alto impacto social en un mundo laboral donde se valoran las competencias de innovación y emprendimiento cada vez más”. Rodney Boehm, director del Programa de Emprendimiento de Ingeniería de la Universidad de Texas A&M anuncia que en esta tercera versión mundial habrá 40 universidades participando en más de 30 ubicaciones en todo el mundo: “Invent for the Planet involucra a los estudiantes a resolver problemas que afectan a personas de todo el mundo. Los estudiantes trabajarán localmente con sus compañeros, pero también se conectarán globalmente para compartir ideas y colaborar. Ahí es donde sucede la innovación. Durante un fin de semana no hay barreras, no hay fronteras y por un fin de semana el sol nunca se pondrá para la innovación. Esperamos que los participantes chilenos desarrollen soluciones a problemas muy difíciles, colaboren con otros en todo el mundo y lleven sus ideas al mercado”. Los equipos están conformados por estudiantes de las facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas, Economía y Negocios y de Ciencias Agronómicas. Los ganadores de la competencia nacional además de diversos premios podrán optar a participar en la final en Texas y lograr un lugar en la competencia internacional. Invent for the Planet 2020 es una iniciativa de la Universidad de Texas A&M y Beauchef Proyecta con el auspicio del Proyecto Ingeniería y Ciencias 2030 de la Universidad de Chile y el apoyo de Fablab U de Chile, OpenBeauchef, Kibernum y Microsoft Chile.

