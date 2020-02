7e894b0ae3

Cultura Claudia Pino, directora de Cine Lebu: "La gente nos ha demostrado que el festival es necesario" La gestora del certamen habla sobre las actividades que han tenido durante toda la semana y explica por qué el estallido social no fue un motivo para suspenderlo. "Si no mostrábamos nuestras películas, no hay otra posibilidad de que el público las vea". Rodrigo Alarcón L. Jueves 13 de febrero 2020 16:48 hrs.

En Cañete continúa este viernes la vigésima versión del Festival Internacional de Cine de Lebu, que durante toda la semana ha tenido actividades gratuitas en la capital de la provincia de Arauco y tendrá su clausura este fin de semana en Concepción. Con la participación de actores y directores como Luis Alarcón, Teresita Reyes o Jorge Olguín, el evento se inauguró el pasado martes y dio inicio a una programación con énfasis en los temas de género. Además de premiar a 20 mujeres destacadas del ámbito de la cultura, se han exhibido cortometrajes producidos en un taller para mujeres de Lebu, junto con actividades en la cárcel de Chillán o en la comuna de Los Álamos. También se realizó un homenaje a Cecilia, cantante que viajó al sur de Chile para mostrar también un adelanto de la serie basada en su propia vida. “Estamos contentos. Esperábamos un marco importante de público para la inauguración, pero no al nivel que llegó, con gente que quedó afuera. Cortamos la calle y teníamos pantallas afuera, así que igual hubo mucha gente y fue muy emotivo”, explicó Claudia Pino, directora del festival, a Radio Universidad de Chile. “Creo que con los 20 años se marcó un hito, la gente quería participar”, recalcó. Conocido en parte por ser el único festival realizado en Chile que puede calificar cortometrajes para los premios Oscar, Cine Lebu se caracteriza también por un perfil social que no se queda en la entrada gratuita. Sus actividades se extienden por calles, espacios al aire libre y hasta un camión, el Cinemóvil, que permite hacer charlas y exhibiciones en distintas zonas de la ciudad. Y a diferencia de otros eventos que se cancelaron o modificaron su programación luego del estallido social, Cine Lebu siguió adelante: “Llegamos a la conclusión de que debíamos hacer las actividades de igual forma. Si no, el único perjudicado era el público”, explica Claudia Pino. De acuerdo a la directora, ese argumento era particularmente importante en una zona donde no existe ni una sola sala de cine: “Si no mostrábamos nuestras películas, para el público de Lebu o Cañete no hay otra posibilidad de verlas. La única perjudicada hubiera sido la gente y así lo han demostrado, porque al llenar las salas nos han demostrado que el festival es necesario. Fue una buena decisión”. ¿Cómo describes el vínculo que hay entre el festival y su público? Tenemos un trabajo constante en el territorio, entonces hemos logrado tener un público más informado. Cuando llega el festival, la gente va a ver cosas que se han hecho durante el año o a participar de las actividades. No es un festival que llega a irrumpir a un lugar. Yo soy de Lebu y es algo que siempre he peleado: cuando llegan actividades impuestas de otros lados, no tienen la misma eficacia que actividades hechas por gente del mismo territorio. Tenemos una vinculación muy cercana con el público, debido al trabajo que se hace durante el año. Fin de semana en Concepción Cine Lebu culminará este domingo con actividades en el Teatro del Biobío y el Teatro de la Universidad de Concepción, donde habrá charlas, talleres, un concierto de Saiko y la exhibición de películas como Gritos del bosque, de Jorge Olguín, y Las dos Fridas, de Isthar Yasin. El detalle de la programación se puede encontrar acá. Fotos: Cine Lebu.

